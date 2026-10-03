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Žvaigždžių pamiltos dizainerės Rimgailatės istorija: nuo kovos dėl pledų dėvėtų drabužių parduotuvėje iki Kopenhagos mados savaitės

2026-10-03 10:05 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-03 10:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ar galėtumėte patikėti, kad ant podiumo matomas dizainerio drabužis dar visai neseniai buvo dėvėtų daiktų parduotuvėje rasta staltiesė ar servetėlė? O ar dėl gero radinio ryžtumėtės susikibti su kitu pirkėju? Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Pasaulis pagal moteris“ Kristina Rimienė kalbins geriausiai į šiuos klausimus atsakyti galinčią dizainerę Rimantę Rimgailaitę.

Laida „Pasaulis pagal moteris“ akimirkos (nuotr. Organizatorių)
GALERIJA (7)

Ar galėtumėte patikėti, kad ant podiumo matomas dizainerio drabužis dar visai neseniai buvo dėvėtų daiktų parduotuvėje rasta staltiesė ar servetėlė? O ar dėl gero radinio ryžtumėtės susikibti su kitu pirkėju? Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Pasaulis pagal moteris“ Kristina Rimienė kalbins geriausiai į šiuos klausimus atsakyti galinčią dizainerę Rimantę Rimgailaitę.

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Neseniai savo naujausią kolekciją Vilniaus mados savaitėje pristačiusi kūrėja atskleis tvarios mados užkulisius, papasakos apie darbą su nuotakomis, žinomiems žmonėms kurtus drabužius ir kuriozą, kai dėl trokštamų pledų dėvėtų drabužių parduotuvėje užvirė tikra kova.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laida „Pasaulis pagal moteris“ akimirkos

Nors šiandien Rimantė savo kolekcijas pristato greta gerai žinomų Lietuvos mados kūrėjų, pati save vis dar vadina jaunosios kartos dizainere.

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„Jauniems dizaineriams pristatyti kolekciją greta veteranų, savo srities profesionalų, tikrai yra ir iššūkis, ir garbė“, – pasakos ji.

O naujausia dizainerės kolekcija prasidėjo visai ne prabangioje audinių parduotuvėje. Prieš maždaug trejus metus Rimantė atrado dar vieną savo kūrybos kryptį – dėvėtos tekstilės, ypač nėrinių, perdarymą.

„Man įdomu persiūti ir perdaryti drabužius iš dėvėtos tekstilės, prikelti juos naujam, stilingam gyvenimui. Kai parodau perdarytus drabužius, niekas net nepagalvoja, kad jie sukurti iš „Humanoje“ rastų staltiesių, servetėlių ar kitų tekstilės gaminių“, – sakys kūrėja.

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Tačiau geriausi radiniai kartais pareikalauja daugiau pastangų nei būtų galima tikėtis. Kartą Rimantė jau buvo išsirinkusi ir nusipirkusi patikusius pledus, kai netikėtai pasirodė kita pirkėja, pareiškusi, kad jie priklauso jai.

„Moteris iškart atbėgo ir pradėjo šaukti, kad aš juos pavogiau. Ji sakė, kad buvo juos pasidėjusi ir atvažiavo iš kito miesto, todėl privalau atiduoti“, – prisimins dizainerė.

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Situacija tapo tokia nevaldoma, kad aplinkiniai net siūlė Rimantei sprukti. „Žmonės sakė: „Gal yra koks slaptas išėjimas? Jūs bėkite.“ Aš su maišais bandžiau bėgti, bet ji griebė juos iš manęs. Mes kaip dvi bobos plėšėmės ir draskėmės dėl pledų. Tada supratau: film over, ši istorija baigta“, – juoksis ji.

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Ir vis dėlto būtent tokie radiniai dizainerės rankose gali virsti drabužiais, kuriuos vėliau sunku susieti su jų ankstesniu gyvenimu. Dėvėtas staltieses, servetėles ir nėrinius Rimantė panaudoja net vestuvinėje madoje.

„Iš pradžių visiems buvo gražu pažiūrėti, bet ne visi norėjo tai dėvėti. Laikui bėgant žmonės edukuojasi, pamato daugiau galimybių ir užsinori“, – pasakos ji.

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O šią vasarą jau buvo nuotakų, pasirinkusių vienetines sukneles iš nėrinių! Tiesa, nuotakų norai kartais nustebina net pačią dizainerę. Pasirodo, kad pasitaiko ne tik juodų suknelių!

Tačiau darbas su nuotakomis nėra tik gražios medžiagos ir romantiškos akimirkos. Vieną kartą, likus vos kelioms dienoms iki vestuvių, išplyšo ruošiamos suknelės konstrukcija. Rimantės komandai buvo didelis stresas – reikėjo ne tik taisyti konstrukciją, bet ir dalį jos iškirpti, kad nuotaka galėtų išlipti iš drabužio.

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„Aš nebijau atsakomybės. Sunkumas dirbant su nuotakomis yra ne tai, kaip pasiūti drabužį, bet suvaldyti sudėtingas situacijas“, – sakys dizainerė.

Rimantė tą puikiai žino, nes savo kelią mados istorijoje pradėjo gana anksti. Šešiolikos ji jau suprato norinti tapti drabužių dizainere ir pradėjo mokytis siūti, o vos po metų pristatė pirmąją kolekciją.

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Baigusi magistrantūros studijas, Rimantė iškart gavo dar vieną didelį iššūkį – sukurti net 80 kostiumų šokėjams. Pasak jos, būtent šis projektas tapo tramplinu į žinomų žmonių pasaulį. Vėliau atsirado sceninių kostiumų užsakymų, o šiandien jos drabužiai keliauja ir į užsienio mados savaites.

Vienas ryškesnių pastarųjų metų atvejų – Kopenhagos mados savaitė, kurioje Indrė Burlinskaitė vilkėjo Rimantės kurtus drabužius. O pačios dizainerės planuose – dar daugiau tarptautinių projektų.

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„Tokio užmojo anksčiau neturėjau, tačiau dabar, kai kolekcijas pristatau ir užsienyje, atsiranda įvairių planų“, – atskleis Rimantė.

Kur ją nuves tarptautinės mados pasaulis ir kokių netikėtų kūrinių dar galima sukurti iš padėvėtų drabužių parduotuvėse rastų ,,perliukų“ , žiūrovai išgirs jau šį sekmadienį.

„Floristinis desertas“ – nuotakos puokštė, tarsi parnešta iš pasakų sodo

Pokalbis apie vestuvines sukneles floristikos dizainerei K. Rimienei padiktuos ir šio sekmadienio floristinio deserto temą – nuotakos puokštę.

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„Man yra tekę sukurti daugybę nuotakos puokščių. Tačiau kiekvieną kartą, įsijautusi į kūrybą, pagalvoju apie tą nuostabią akimirką, kurią verta patirti kiekvienai moteriai“, – pasakos Kristina.

Floristikos dizainerė atskleis, kad keičiasi ne tik vestuvinių suknelių, bet ir puokščių mados. Anksčiau buvo populiarios ilgos dramatiškos, vėliau – apskritos ir simetriškos puokštės, o dabar dominuoja gerokai laisvesnis stilius.

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Puokštei Kristins pasirinks anturius, kalijas, orchidėjas, smulkiažiedes ir kremines „Cappuccino“ rožes, svyrantį burnotį, eukaliptą bei kitą žalumą. Tačiau gėlių nebus per daug – Kristina pabrėš, kad vestuvinė puokštė neturėtų užgožti pačios nuotakos.

Galutinis rezultatas atrodo tarsi nerūpestingai surinkta sode gėlių kompozicija, nors už tokio lengvumo slypės kruopštus darbas. „Šviesi, asimetriška, svyranti, tarsi parnešta iš sodo, tačiau labai subtilių spalvų ir švelni, vasariška“, – nuotakos puokštę apibūdins Kristina.

Laida „Pasaulis pagal moteris“ – sekmadieniais, 10 val. per TV3.

 

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