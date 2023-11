Žvaigždės, pametusios galvą dėl plastinių operacijų: kai kurias sunku pažinti

Čia patiekiame sąrašą užsienio įžymybių, kurios savo išvaizdą subjaurojo pernelyg įsitraukdamos į plastinę chirurgiją.

Demi Moore

Aktorė Demi Moore ne kartą griebėsi plastinių operacijų. Jos visada harmoningai derėjo prie jos įvaizdžio ir papildydavo jos ryškią išvaizdą.

Tačiau paskutinė operacija tiesiog subjaurojo jos veidą. Pasirodžiusi „Fendi Spring-2021“ šou ant podiumo ji šokiravo savo išvaizda.

Atrodė, kad gražios brunetės veido neliko nė pėdsako, o ji pati pasirodė kur kas senesnė: aktorės skruostai buvo nenatūraliai įdubę, o lūpos atrodė labai keistai. Moore gerbėjai iškart ėmė kalbėti, kad ji yra nevykusio plastikos chirurgo darbo auka.

REKLAMA

REKLAMA

Ala Pugačiova

Nors 74 metų sulaukusi A. Pugačiova atrodo gerai, tačiau viena plastinė operacija buvo mažiau sėkminga nei kitos. Pastebima, kad jos veidas atrodo „pavargęs“, nors yra maksimaliai ištemptas.

REKLAMA

Garsi dainininkė vis dažniau pasirodo ir neslepia savo veido. Gerbėjai pastebėjo, kad moteris tarsi atjaunėjo ir gali pasigirti jaunatviškesne išvaizda.

Pasak plastikos chirurgo Dmitrijaus Šloserio, tyrusio Pugačiovos išvaizdą, jai buvo atlikta daug operacijų. Interviu laidai „Argumentas“ jis pažymėjo, kad gerai sutaria su dainininke.

„Labai gerbiu Alą Borisovną ne tik kaip profesionalę, bet ir kaip žmogų, turintį tinkamą pilietinę poziciją. Tačiau man akivaizdu, kad, žinoma moteris neapsiėjo be plastinės chirurgijos. Be to, manau, kad operacijų, kurios buvo atliktos, skaičius tikriausiai jau perkopė dvi dešimtis“, – sakė Šloseris.

REKLAMA

REKLAMA

Ala Pugačiova

Plastikos chirurgas mano, kad Pugačiovos paslaptis slypi naujausiose specialistų technikose. Tačiau jis atskleidė, kai kurie dainininkės veido pakėlimai buvo ne visai sėkmingi.

„Manau, kad netrukus veido pakėlimo operacijų skaičius dar padidės. Per visą tą laiką buvo atliktos penkios ar šešios tokios operacijos.

Prisimenu, kad buvo ir ne itin gerų kartų, kai jos jai nelabai pasisekė. Tačiau naujausios, kurias ji pasidarė, atrodo labai natūraliai ir netgi įspūdingai. Mačiau šiuos rezultatus, tai šiek tiek naujos technikos“, – pasakojo plastikos chirurgas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Donatella Versace

Italų mados legenda Donatella Versace (68 m.) darėsi daugybę operacijų, kurių tikslaus skaičiaus net ji pati negali įvardyti.

Tačiau pastebima, kad visos jos tik subjaurojo jos veidą ir jį nenatūraliai ištempė.

Donatella pakeitė lūpų formą, piktnaudžiavo botoksu, užpildais ir įdegiu. Vis dėlto dideli pinigai ir geriausi kosmetologai neišgelbėjo jos išvaizdos. Anot interneto vartotojų, „Versace“ mados namų paveldėtoja atrodo bauginančiai.

Madonna

Panašu, kad Madonos grožio nebeliko: žvaigždė nuolat atrodo ištinusi. Tokį liūdną vaizdą papildo nenatūralus akių pjūvis. Gerbėjai įtaria, kad 62 metų dainininkė tapo priklausoma nuo veido patempimų ir grožio injekcijų.