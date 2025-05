Žinomos moterys domėjosi ypatingo meno paslaptimis: Tarp dalyvių – Eglė Jakštytė ir Liucina Rimgailė

M. Smit džiaugėsi, kad Vilniuje, „Pirklių klube“, pirmą kartą vykusiame tokio pobūdžio renginyje susirinko gausus būrys absoliučiai skirtingų moterų – nuo jaunų nuomonės formuotojų iki daug pasiekusių, gerai žinomų verslininkių. Tarp dalyvių buvo ir atlikėjos Paulina Skrabytė, Eglė Jakštytė, žurnalsitė Rūta Lapė, nuomonės formuotojos Liucina Rimgailė, Gretė Smičiūtė, Viktorija Šaulytė-Mockė, aktorės Milda Gecaitė ir Akvilė Žirgulytė ir kitos.

Keletą valandų trukusiame renginyje „Cabaret Brunch“ moterys susipažino su burleskos žanru, mokėsi šokio judesių, pasimatavo plunksnų vėduokles ir kitus kabareto aksesuarus bei atributus. Išskirtinės popietės organizatorė Morta Smit pasakoja, kad renginys buvo skirtas ne profesionalioms šokėjoms, bet visoms moterims. „Siekiame parodyti, kaip burleskos principus, kuriuos scenoje naudoja artistai, galima pritaikyti kasdienybėje ir atsiskleisti, atrasti savo vidinę šviesą bei tapti žvaigždėmis savo gyvenime. Mano tikslas – paskatinti moteris labiau pasitikėti savimi, kad gatve jos eitų užtikrintai, oriai iškėlusios galvą ir, žinoma, mokėtų net ir sudėtingose gyvenimiškose situacijose išlikti moteriškos, žaismingos, „minkštos“, – sakė charizmatiška šokėja.

Burleska keičia santykius su savimi

M. Smit pasakoja, kad pradėjusi šokti burleską, teigiamus pokyčius pajuto ir pati, ir aplinkiniai žmonės. Šokis jai suteikė drąsos, laisvės, pasitikėjimo savo jėgomis: „Pajaučiau, kad man nebereikia aplinkinių patvirtinimo, ką aš galiu ar ko negaliu padaryti; burleska padėjo subręsti kaip moteriai ir užmegzti geresnį santykį su savimi.“ Pašnekovė pažymi, kad šokant burleską santykis su savimi, su savo kūnu iš esmės keičiasi. „Santykis nutinka ten, kur kreipiame dėmesį. Tai galioja ir kuriant ryšį su savimi, ir su kitais žmonėmis. Šokis padeda sustoti, įsiklausyti ir pajusti savo kūną, atkreipti į jį dėmesį, nebijoti žiūrėti į save, priimti savo judantį kūną. Ypač įsiklausymo į save reikia burleskoje, nes judesys gimsta iš mūsų pajautimo, vidinės intencijos. Svarbiausia yra neskubėti. Ateiname, įsipatoginame erdvėje, išgirstame muziką, o tada pačios diktuojame pasirodymo tempą. Viskas per neskubėjimą, minkštumą. Tai labai praverčia ir gyvenime“, – sako artistė.

Skubėjime pametėme eleganciją

Burleskos meno mokanti M. Smit pastebi, kad nemaža dalis moterų pameta savo moteriškumą ir įgimtą eleganciją, o šokis, pasak jos, turi galią jį sugrąžinti. „Burleska grąžina mums minkštą eleganciją, moteriškumą, kviečia labiau pasirūpinti savimi. Klasikiniai burleskos pasirodymai yra tarsi žvilgsnis pro rakto skylutę į namo iš operos ar iškilmingo renginio grįžusią damą, kuri lėtai, elegantiškai ruošiasi vakarui: nusimauna pirštinaites, nusivelka švarkelį, nusisega papuošalus… ir viską daro lėtai, be jokio skubėjimo – jos judesiai gražūs, lėti. Noriu pabrėžti, kad burleskoje nėra nieko vulgaraus ir jos jokiu būdu negalima painioti su striptizu. Apsinuoginimas burleskoje gali apsiriboti pirštinaitės nusimovimu. Čia svarbiausia – sukurti paslaptį, sudominti, prikaustyti žvilgsnį. Be to, šiame žanre galios pozicijoje yra moteris, o ne vyras. Ji viską daro pagal savo taisykles, savo intencijas. Jei ta intencija yra suvilioti, tą ir ištransliuosime, jei ne – kursime kitokią viziją. Burleska yra meno rūšis, performansas, galintis išpildyti įvairiausias artisto idėjas, apgalvotai pasirenkant kostiumus, šviesas ir kt., – paaiškina pašnekovė. – Labai raginčiau seksualumo ir viliojimo nepainioti

su vulgarumu. Viliojime nėra nieko bloga. Moters prigimtinė galia yra vilioti, flirtuoti, būti žaismingai. Nepamirškime ir neužspauskime šios galios.“

Pažadinti moteriškumą

Mortos Smit seminare dalyvavo beveik šimtas moterų. Kai kurios iš jų pirmą kartą pasipuošė aukštakulniais, kitos tai padarė po ilgos pertraukos, vėl atliepusios savo poreikius. „Labai tikiuosi, kad mano ir mano mokinių, kurios jau metus šoka burleską, pavyzdys renginio viešnias įkvėpė ir parodė, kad moters seksualumas ir viliokiškumas bei laisvė gali pasireikšti labai subtiliai, kad nereikia dėti milžiniškų pastangų, norint tapti viliojančia ir kerinčia moterimi. Mes visos viduje turime to magnetizmo, tik reikia išdrįsti jį pažadinti. Tikiuosi, kad po renginio moterys gavo reikiamus įrankius, pažadino užmigusį moteriškumą ir galės toliau jį puoselėti“, – viliasi žinoma šokėja, žadanti dažniau organizuoti tokio pobūdžio renginių.

Artistė pripažįsta svajojanti apie metą, kai Lietuvoje nebereikės teisinti burleskos žanro, pasakoti, kas tai yra. „Norėčiau, kad jis būtų suprantamas, mylimas. Kad moterys lankytų pamokas ir kuo daugiau žmonių eitų į pasirodymus. Kad nebereikėtų laužyti standartų ir burleska, kaip ir Prancūzijoje ar Amerikoje, būtų mūsų kultūros dalimi“, – pažymi pašnekovė.