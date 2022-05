Žinomi žmonės trankiai atšventė klubo atidarymą: viešumoje pasirodė ir dainininkė Giulija su dukra Monika Falcon

Pirmąjį vakarą trankiai su grupe „Bloom“ įamžinęs naujas pramogų pasaulio „žaidėjas“ nepaliko abejingų – čia vyks tikrai siautulingi vakarėliai, rašoma pranešime spaudai.

Dėmesio sulaukusios „Mistikos“ įkūrėjas Lukas atviras – jo sumanymas neįtikėtinai greitai, per penkias savaites, tarybinių laikų dizainą menančias patalpas atnaujinti ir paversti stilinga erdve daugeliui apie tai išgirdusiųjų atrodė lyg jaunatviškas pokštas. Tačiau rožinės sienos, plastikinės durys, stiklinės pertvaros griuvo, o vietoje jų iškilo nagingų meistrų ir kruopščių dizainerių sumanyti sprendimai.

„Mistikos“ įkūrėjas šypsosi – jau niekas neabejoja, kad naktinis klubas bus atpažįstamas ir pagal dvi išskirtines detales – prie įėjimo penktadienio bei šeštadienio vakarais įsitaisysiančius liūtus ar gyvybės medį, iki pat lubų išsikerojusį vienoje iš mistiškųjų erdvių.

„Nenorime būti nuspėjami, todėl tikimės tapti scena ne tik vakarėlių žvaigždėms, bet ir naujiems talentas. Turėtume dirbti iki paryčių, bet jei vakarėlis geras, kodėl nepabūti ilgiau?“, – sako Lukas, šįvakar, kartu su linksmybių geidžiančiais svečiais vėl „rašysiantis“ naujos nakties istoriją.

Be šimtų stilingųjų Kauno naktinėtojų, pirmąjį vidurnaktį „Mistikoje“ sutiko ir aktorė Sandra Daukšaitė – Petrulėnė, modelis Gabrielė Gutt, verslininkė Natalija Martinavičienė, choreografas Kęstutis Baranauskas, šokėjas Saulius Skambinas su Živile Barzdaityte, dainininkės Giulija ir Monika Falcon, plaukų stilistas Karolis Murauskas, reperis Renatas Lore, aktoriai Rita ir Marius Sekmokai, verslininkė ir lenktynininkė Jolita Kuliešytė, medalių kūrėja Irina My My, plaukų koloristė Inga Bagdonaitė, grožio specialistė Vaida Norkūnaitė, kirpimo meistrė Egidija Šatikienė, dainininkas Igoris Jarmolenka, grupės „Bon Jeans“ lyderis Ramūnas Grybauskas, aktorė Lina Bražinskaitė ir kiti.