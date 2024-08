Žilvinas Grigaitis į šią šalį kelionės nebeplanuotų: „Čia matai visai kitokius žmones“

„Šalis – sala yra labai specifinė. Kai renkuosi keliones, apie 90 procentų jų būna kur nors į šiltus kraštus.

Buvo visai netikėta prisiminti, kad yra ir ne tokių šiltų pasaulio kampelių. Islandijoje lankiausi dėka draugų, kurie mane jau metus laiko kalbino ten atvykti. Islandija – tarpinė stotelė tarp Europos ir Amerikos. Pasižiūrėjus į Reikjaviko oro uosto tvarkaraštį, kiekvieną rytą yra apie 30 reisų į skirtingus Amerikos miestus“, – naujienų portalui tv3.lt teigė vyras.

(31 nuotr.) FOTOGALERIJA. Žilvino Grigaičio atsotogos Islandijoje

Įžvelgė panašumų į Australiją

Visgi ir atšiaurioje, geizeriais garsėjančioje saloje Ž. Grigaitis atrado panašumų į kitą egzotišką salą – Australiją.

„Kas gal keistoka, kai kurios žalios, kalnuotos Islandijos vietos man labai priminė Australiją. Bet, be abejo, klimatas toks šaltokas. Dieną ten būna apie 12 šilumos, naktį – tik apie 6 laipsnius ir tai pagal juos jau yra šilta. Per tas kelias dienas buvo tik viena saulėta diena, per kurią vykome pamatyti juodąją lagūną, kurią dengia juodas smėlis. Čia buvo filmuojami „Karibų piratai“.

Buvo keista, kad filme buvo rodomas karštis ir tropikai, bet ten toli gražu nebuvo nei karščio, nei jokių tropikų. Turiu pabrėžti, kad čia matai visai kitokius žmones nei įprastose turistinėse vietose – tuos, kurie nori gamtos, žalumos, kalnų, drėgmės ir atgrasaus klimato. Manau, kad tai yra kryptis, į kurią keliauja tie, kurie nori patirti gamtą“, – svarsto pašnekovas.

Islandija taip pat nėra puiki kelionių kryptis tiems, kurie nėra pasiruošę ištuštinti piniginių:

„Nustebino, kad tai nėra pigi šalis, ypač jei skrendi nepigiomis avialinijomis, prie kurių reikia nuolat taikytis. Po Islandiją reikia keliauti tik automobiliu – žmonės, norintys pamatyti salą, nuomojasi kemperius.“

Visgi nors ir vyrui kelionė paliko gan įvairių įspūdžių, į salą jis greituoju metu neplanuoja grįžti.

„Jiegu kada nors susidėliotų situacija, kad reiktų skristi per Reikjaviką, gal ir sustočiau toje saloje. Bet antrą kartą specialiai ten planuoti kelionę tikrai kol kas negalvočiau. Mes patys esame iš šaltojo klimato juostos, tad man pačiam yra priimtinas patogus keliavimas ir šiluma.

Čia visai kitokia šalis, į kurią keliaujant reikia apsišarvuoti šiltais rūbais, žygio batais ir tinkama apranga“, – sakė jis.