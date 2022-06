Vyteniui Partikui atlikta plaukų transplantacija nebuvo vienintelė grožio procedūra, parodė pokyčius: „Atrodžiau kaip krokodilas“

Vyras atvirai prabilo apie kitas atliktas jam grožio procedūras.

Metams praėjus po plaukų transplantacijos Vytenis Partikas parodė rezultatus: pokyčius pastebi visi (10 nuotr.) Vytenis Partikas prieš plaukų transplantaciją Vytenis Partikas prieš plaukų transplantaciją Vytenis Partikas prieš plaukų transplantaciją +6 Vytenis Partikas prieš plaukų transplantaciją Vytenis Partikas prieš plaukų transplantaciją Vytenis Partikas prieš plaukų transplantaciją Vytenis Partikas prieš plaukų transplantaciją Vytenis Partikas po plaukų transplantacijos (nuotr. asm. archyvo) Vytenis Partikas po plaukų transplantacijos (nuotr. asm. archyvo) Vytenis Partikas po plaukų transplantacijos (nuotr. asm. archyvo)

Socialiniame tinkle jis pasidaliju atviru įrašu, kuriame atskleidė, kokios grožio procedūros yra pasidarytos.

„Išvaizdos pokyčiai… Patį mane stebina, kaip atrodžiau maždaug prieš 3,5 metų ir dabar. Atrodžiau kaip krokodilas. Bet tada sau buvau gražus. Kas pasikeitė iki tokio, koks patapau? Padaryta plaukų transplantacija, padarytos veido injekcijos. Paryškinta skruostų linija, nosis tvarkyta filerio pagalba. Taip pat pradėjau nešioti kontaktinius lęšius, keičiančius spalvą. Dabar esu toks, koks noriu būti. Heiteriai, šis postas jums nuo manęs, kad prisimintumėte mane, nes galvoju gal pamiršote“, – juokavo jis.

Naujienų portalui tv3.lt Vytenis teigė, kad didelio nepasitenkinimo savo išvaizdai nejuto, tačiau norėjo tam tikras veido dalis patobulinti.

„Labiausiai trikdė praplikimas. Plaukų transplantacijos reikėjo, o tai matėsi akivaizdžiai. Barzdą užsiauginau dėl mados. Pradėjus gilėti mimikos raukšlėms, tuomet teko leistis ir botulino injekcijas. Niekada nemėgau savo nosies dėl gilaus brūkšnio tarp akių. Tuomet nusprendžiau injekcijų pagalbą ją tai pat patobulinti“, – šypteli Vytenis.

Tiesa, vyras neretai išgirsdavo ir tam tikras replikas: „Visokiausių komentarų sulaukiau. Daugiausiai sakė, kad tai yra nevyriška. Bet tiesiog į komentarus nekreipiu dėmesio. Tik aš pats žinau, ko man reikia. Tikrai yra dar ką patobulinti, bet tai paliksiu ateičiai. Nenoriu būti it kenas, bet nenoriu būti ir senas, susiraukšlėjęs, praplikęs dienas.“

Primename, kad kiek anksčiau V. Partikas papasakojo apie išvaizdos pokyčius bei parodė plaukų transplantacijos rezultatus.

Vytenis neslėpė, jog pagaliau pavyko įveikti senus kompleksus ir yra patenkintas išvaizdos pokyčiais: „Esu labai patenkintais rezultatais. Galutinis rezultatas pasimatys rugpjūčio mėnesį, bet jau dabar atrodo tobulai. Visi pastebi mano pokyčius ir tai yra akivaizdu.“

Pasak pašnekovo, jo daug pažįstamų irgi kreipėsi į Turkijos specialistus, kad šiems atliktų plaukų transplantaciją. „Labai daug žmonių keliavo į mano kliniką darytis tos pačios plaukų transplantacijos. Ir jau dabar bendrauju su tais žmonėmis. Visi jie liko labai patenkinti“, – šypteli Vytenis.

Vytenis Partikas po plaukų transplantacijos (nuotr. asm. archyvo)

Tiesa, dar visai neseniai vyras atostogavo Turkijoje, todėl spėjo apsilankyti klinikoje, kurioje ir buvo atlikta ši procedūra. „Gydytojas pažiūrėjo visą galvą ir pasakė, kad viskas puikiai pavyko. Sakė dar tik 70 procentų matosi rezultatas. Iki rugpjūčio mėnesio dar apie 30 procentų padaugės plaukų. Vizito metu išrašė man ir kitus papildus, kurie yra kurti Turkijoje. Lietuvoje jų nėra, todėl nusipirkau būtent ten. Jie stiprina plauko svogūnėlį ir plaukus padaro stipresnius bei vešlesnius“, – atskleidė plaukų stilistas.

Paklaustas, ar ateityje nusimato daugiau grožio procedūrų, Vytenis tikino, kad dabar apie tai nemąsto: „Dabar apie jokias procedūras negalvoju. Bet ateityje neneigiu, kad jų nebus.“

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad kiek anksčiau rašėme apie kompleksą dėl plaukų ir kelionę į Turkiją.

Pasak pašnekovo, jis drauge su visa savo šeima išvyksta atostogas praleisti Turkijoje, kurioje jam bus atlikta plaukų transplantacija.

„Į Turkiją vykstu ne tik dėl išsvajotos plaukų transplantacijos operacijos, bet ir dėl atostogų su šeima, nes pastaruoju metu labai daug dirbau. Manau, kad nusipelniau mažų atostogų. Pasirinkau būtent Turkijos šalį, nes Turkija yra viena iš pirmųjų šalių pasaulyje, kuri pradėjo daryti plaukų transplantacijos operacijas. Joje dirba labai gabūs gydytojai, kurie turi ilgametę patirtį. Ši procedūra Turkijoje kainuoja apie 1300 eur. Tuo tarpu Lietuvoje – 3 kartus daugiau. Nuo 4500 eur.“, – pasakojo plaukų stilistas.

V. Partikas neslėpė, jog su pirmosiomis plaukų problemomis susidūrė dar būdamas 19-os.: „Visą jaunystę turėjau tobulus ir storus plaukus. 19-os pražilau, o nuo 21-erių pradėjo retėti plaukai ir plonėti. Dabar man 31-eri ir jei nieko nedarysiu, tuomet po kelių metų galiu likti plikas. Ilgai laukiau ir kaupiausi.

Pasiryžau ir nusprendžiau savo svajonę išpildyti. Noriu turėti tobulai gražius plaukus. Plaukų retėjimas pas mane yra viršugalvio srityje. Šioje vietoje ir bus atlikta plaukų transplantacija. Bus papildytos tos vietos, kur labiausiai plaukų trūksta. Esu kirpėjas ir moku savo plaukus susitvarkyti taip, kad niekas šių vietų nepastebėtų, todėl niekas nesupranta, kam man ši operacija reikalinga. Pavargau kiekvieną rytą gaišti laiką prie savo plaukų... Esu plaukų stilistas ir turiu atrodyti tobulai.“

Plaukų stilistas neslėpė ir to, jog dėl plaukų retėjimo jaučia didelį diskomfortą. „Jaučiu didelį nepatogumą ir diskomfortą. Aišku, kad prie draugų ar šeimos narių stengiuosi to neparodyti ir į viską žvelgti per juoko prizmę“, – tikino V. Partikas.

Tiesa, Vytenis džiaugėsi, jog dėl šios operacijos sulaukė ir didelio palaikymo iš žmonos Justinos: „Mano žmona mane visuomet palaiko. Ji nori, kad aš būčiau laimingesnis. Ji ragino mane tai atlikti jau praeitais metais, norėjo man gimtadieniui padovanoti šią procedūrą, bet aš atsisakiau, nes nebuvau tam pasiruošęs.“