Apie tai vyras prakalbo socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Ryžosi grožio procedūrai
Nusprendęs nebelaukti, Vytenis kreipėsi į specialistus Stambule ir šįkart ryžosi dar didesniems pokyčiams.
„PLAUKŲ TRANSPLANTACIJA PO 5 METŲ – KODĖL NUSPRENDŽIAU PAKARTOTI?
Lygiai prieš 5 metus pirmą kartą ryžausi plaukų transplantacijai. Tuomet buvo persodintas gerokai mažesnis folikulų kiekis. Rezultatu džiaugiausi, tačiau bėgant laikui supratau vieną svarbų dalyką – plaukų transplantacija nesustabdo natūralaus plaukų slinkimo! Daugelis mano, kad kartą persodinus plaukus apie jų retėjimą galima pamiršti visam gyvenimui. Deja, taip nėra.
Kodėl plaukai po transplantacijos gali vėl retėti?
Persodinimui dažniausiai atrenkami folikulai iš pakaušio zonos, kurie genetiškai atsparesni slinkimui. Todėl persodinti plaukai paprastai išlieka ilgiau, nors ir jie nėra visiškai apsaugoti nuo slinkimo.
Tačiau aplinkiniai, nepersodinti plaukai ir toliau gali silpnėti, plonėti bei slinkti. Folikulams palaipsniui miniatiūrėjant, plaukai praranda tankumą, atsiranda retesnių vietų. Būtent todėl kai kuriems žmonėms po kelerių metų prireikia pakartotinės transplantacijos. Taip nutiko ir man! Nors pirmosios transplantacijos rezultatas buvo geras, per 5 metus natūralūs plaukai toliau retėjo. O mano tikslas – kuo didesnis tankumas, graži plaukų linija ir natūralus rezultatas.
Šį kartą pasirinkau HED CLINIC Mahbua HED Health Tourism Agency Stambule, Turkijoje.
- Persodinta 4000 graftų!
- Metodas – DHI (Choi implanter).
DHI metodas leidžia tiksliai implantuoti folikulus, kontroliuojant jų kryptį, kampą ir išdėstymą. Tai ypač svarbu siekiant natūralios plaukų augimo krypties bei estetiško rezultato.
Kada matomas rezultatas?
Po transplantacijos dalis persodintų plaukų dažniausiai laikinai iškrenta – tai normalus procesas. Naujas augimas paprastai prasideda po 3-4 mėnesių, ryškesni pokyčiai matomi po 6 mėnesių, o galutinio rezultato dažniausiai laukiama 12-18 mėnesių.
Nuoširdžiai dėkoju HED CLINIC Mahbua HED Health Tourism Agency komandai už profesionalumą, rūpestingumą, šiltą priėmimą ir suteiktas paslaugas!
Dabar laukia gijimas, kantrybė ir naujų plaukų augimas. Visu procesu bei rezultatais dalinsiuosi su jumis! Viską koordinuoja mūsų Lietuvaitė Ausra Ozy“, – rašoma socialiniame tinkle.