Vytenis Partikas sulaukė specialistų išvados dėl automobilio: degalinės ramybėje nepaliks

„Jozitos“ degalinė atsakomybės neprisiima, tačiau dabar nukentėjęs Vytenis paviešino ir autoserviso padarytas išvadas.

Plaukų stilistas socialiniame tinkle paviešino ekspertų išvadas ir rašė: „Aiškiai matyti, kad kuras buvo skiestas su kažkiek procentų vandens. Šiandieną kreipiausi į vartotojų teises. Ir sąskaita už mašinos remontą apsimokėjimui – nusiųsta degalinei „Jozita“. Jei negausiu iš jų apmokėjimo už mašinos remontą, įpiltą kurą… Kreipsiuosi į tam tikras institucijas.“

Automobilio defekcijos akte nustatyti 2 defektai.

Teigiama, kad išėmus kuro filtrą buvo pastebėta akivaizdžių vandens likučių visoje kuro sistemoje. „Dėl jų ir pradėjo streikuoti automobilio variklio darbas. Esant minusinei lauko temperatūrai filtras buvo sušalęs dėl esančių vandens likučių, tuomet automobilis jau visiškai neužsikūrė“, – rašoma akte.

Antras defektas – rasta sugedusi ir variklio gesinimo sklendė: „Galimai tai galėjo nutikti dėl kliento dažno bandymo užkurti automobilį šiam sustreikavus po užšalusios kuro sistemos.“

Automobilio gedimai po apslankymo „Jozitos“ degalinėje

Pasak pašnekovo, viskas prasidėjo prieš mažiau nei savaitę: „Prieš penkias dienas su žmona ruošiamės kelionei į Kauno oro uostą, nes skridome darbo komandiruotei padirbėti į Angliją. Niekada nepildavau iš „Jozitos“ degalinės kuro, kuri yra šalia mūsų namų. Tenai visuomet driekiasi eilės žmonių ir vis galvoju, kodėl? O žiūriu, kad ten kuras ženkliai pigesnis nei kitose degalinėse.

Pagalvojau, kad ir man reikia užsipilti. Užsipyliau ryte kuro ir nuvežiau vaiką į mokyklą, tuo metu pasiėmiau žmoną ir pradėjome važiuoti link Kauno oro uosto. Kelyje pradėjo kristi greitis ir spausk kiek nori padalą, tačiau gazo tik apsukos kyla ir greitis krenta žemyn. Paskambinau savo meistrui, pas kurį tvarkausi mašiną. Jis paklausė, kur pyliausi kurą. Paminėjau, kad „Jozitos“ degalinėje. Meistras iš karto pasakė, kad viskas aišku, kuras skiestas ir jis tau užšalo.

Nusprendėme iš lėto važiuoti ir pasiekti kitą degalinę, kurioje planavome užsipilti gero kuro. Deja, vėl pradėjo kristi greitis. Lauke rodė 13 laipsnių šalčio. Šiaip ne taip nuvažiavome iki Kauno oro uosto. Pastatėme mašiną aikštelėje ir palikome. Išskridome į Angliją padirbėti. Kol mes dirbome, gavome žinių, kad Lietuvoje buvo paspaudęs šaltukas ir iki 20 laipsnių šalčio. Vakar atskridome į Vilnių, nuojauta sakė, kad neužkursiu mašinos.

Taip ir buvo. Tuo metu kreipėmės pagalbos į mašinos draudimą ir naktį atvažiavo pagalba. Kadangi bandžiau kurti daug kartų automobilį, išsikrovė akumuliatorius. Vos mašiną užtempėme ant tralo... Parvažiavome namo 6.00 ryte su tralu. Pastatėme mašiną prie namų ir nuo ryto kvietėmės servisą, kad atvažiuotų paimti mašiną ir pradėtų tvarkyti. Automobilių serviso darbuotojas pasikėlė mašiną ant tralo ir nusivežė į autoservisą“, – dėstė jis.

„Vadovybė purtosi atsakomybės“

Neilgai trukus, Vytenis kreipėsi ir į pačios degalinės vadovybę, tačiau taip ir nesulaukė reikiamo paaiškinimo.

„Atliko apžiūrą ir pasakė, kad užšalusi visa sistema, be to kuro filtras pilnas vandens ir tai pat užšalusi dar kažkokia detalė. Remontas kainuos 300 eurų. Kreipiausi į „Jozitos“ degalinę su skundu. Degalinės administracija nukreipė skambinti į tiekėjus – naftininkus, kurie tiekia jiems kurą. Kadangi diena įtempta aš neskambinau, bet jie patys su manimi susisiekė. Pokalbis nebuvo mandagus. Tie žmonės gina savo interesus ir buvo beprasmiška su jais kalbėtis. Kaip aš sakau, jie maudosi piniguose ir jiems tokie kaip aš „dzin“… Iš pat pradžių sakė jei servisas nustatys, kad tai mūsų kaltė, mes kompensuosime. Po to pakalbėjau, pasakiau, ką sakė serviso darbuotojas.

Tuomet jie pasireikalavo serviso numerio ir aš nusiunčiau. Perskambino ir pasakė, kad su jų teikiamu kuru viskas gerai ir kad mano automobilyje buvo bėdos. Neturėjau kantrybės ginčytis ir padėjau ragelį“, – neslėpė pykčio jis.

Vyras įsitikinęs, jog jo automobilis buvo neseniai pirktas, todėl, tai tikrai nebuvo jo kaltė: „Noriu pabrėžti, kad automobilį pirkau visai neseniai ir jis nuodugniai buvo apžiūrėtas rimtų profesionalų. Praeita techninė apžiūra, pakeisti visi filtrai ir tepalai. Jokių problemų neturėjau, kol pyliau kurą kitose degalinėse... Automobilis dirbo kaip bitė. Užteko vieno karto ir ką dabar turiu...

Padariau apklausą internete ir pasirodo čia ne man vienam tokios pačios problemos. Žmonės jau ne vieną skundą yra pateikę, bet „Jozitos“ vadovybė purtosi atsakomybės ir perduoda viską savo tiekėjui naftininkui, kuris tiek turi pinigų, kad mes mažos žemės skruzdės teisme net nieko nelaimėtume. Ir čia bus pamoka man visam gyvenimui. Sako skūpas moka du kartus... Dabar už tą kurą ir remontas.

Bet aš sakau, man ne piniguose esmė. Pyktis ima, kad šie žmonės mulkina kitus visoje Lietuvoje. Dabar ir aišku, kaip jie prisitraukia daug žmonių, nes kaina viliojanti. O dėl ko ji tokia? Dėl to, kad kuras skiedžiamas ir nešvarus. Žmonės, jei saugote savo mašiną ir jums yra brangi, tad nerekomenduočiau pilti kuro pigiose degalinėse.“

Degalinės „Jozitos“ direktoriaus Jono Jokubauskio komentaras

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi ir į minėtos degalinės direktorių, kuris pateikė savo versiją.

„Mano manymu minėti klientai net nebuvo apsilankę UAB „Jozita“ degalinėse ir kuro nesipylė. Jeigu kas nors būtų pateikę čekius už nekokybišką kurą, būtume atlyginę visą patirtą tiek materialinę, tiek moralinę žalą. Klientas buvo nuvykęs į servisą ir jam atsakyta, kad kuras nebuvo užšalęs, o problema – kuro filtras.

Visus klientus, kurie neabejingi UAB „Jozita“ teikiamoms paslaugoms, siūlau naudotis mūsų paslaugomis, o mes stengsimės kuo maloniau ir kokybiškiau aptarnauti“, – savo poziciją išreiškė vyras.