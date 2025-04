Vytenis Partikas – apie dukrą bei santykius su buvusia mylimąja: turi 1 susitarimą

Naujienų portalui tv3.lt V. Partikas papasakojo apie smagiai praleistą šventę bei tėvystę.

Praleistas laikas kartu su dukra

Pradėdamas pokalbį apie praleistą laiką su dukra, atlikėjas džiaugėsi, kad šventės praėjo turiningai ir smagiai.

„Labai nuostabiai: artimųjų giminių rate iš mano tėtės pusės. Dar dieną prieš Velykas atvyko pusseserė iš Klaipėdos su mano dukryte. Sekančią dieną jau ruošėmės vykti pas giminaičius, kur suvažiavo pusbroliai, pusseserės, tetos. Mūsų laukė gardus naminis kugelis ir vaišės. Vėliau nusprendėme eiti prie prūdo netoliese pažvejoti ir išsikepti šašlykų. Dukrytė tai pat žvejojo ir teko gyvai pirmą kartą susipažinti jai su žuvyte. Labai buvo smagus laikas. Esteilai daug emocijų ir veiksmo, o ir mums visiems buvo laibai smagu“, – šyptelėjo jis.

Paklaustas, ar jų šeima turi kokių nors tradicijų, Vytenis atskleidė: „Manau, kad pas mus šeimoje tradicijos kaip ir pas daugelį – marginti kiaušinius, o Velykų dieną susidaužti ir žiūrėti, kuris stipresnis.“

Susitarimas su Justina ir jų santykiai

Nors Vytenis ir nebėra drauge su Esteilos mama Justina, tačiau jiedu puikiai sutaria ir turi susitarimą.

„Mes su Justina neturime konkretaus grafiko, kada aš būnu su dukra. Nutariame bendru sutarimu. Esame jau kelinti metai susitarę tik vieną, kad Esteila yra pas Justiną per Kūčias ir Kalėdas. O pas mane – per Naujus metus. O dabar ir per Velykas pasiprašiau. Bet aš Velykų nesureikšminu, tiesiog buvau pasiilgęs, nes mačiau dukrytę prieš mėnesį“, – atviravo jis.

Pašnekovas džiaugėsi, kad su buvusia žmona puikiai sutaria ir nereikia pyktis dėl vaiko priežiūros.

„Jokių nesutarimų pas mūsų iš viso nėra, mes labai gerai sutariame ir vienas kitą suprantame. Dukra auga su Justina, bet atsiradus poreikiams išvykti ilgesniam laikui, tuomet susitaria iš anksto ir ji būna su manimi.

O šiaip stengiuosi kas 3-4 savaites nuo 2 iki 4 dienų. Buvau ir 6 dienas . Čia pagal galimybes, nes viską gali koreguoti mano darbas. Atstumas daro savo. Jeigu gyvenčiau Klaipėdoje, tuomet viskas būtų kur kas kitaip. Bet dabar yra, kaip yra“, – pasakojo jis.

Baigdamas pokalbį apie laiką praleistą su dukra ir santykius su buvusia mylimąją, plaukų stilistas pabrėžė, kad turi puikią dukrelę: „Nuostabi dukra, gero charakterio, švelni, rami, rodanti dėmesį ir meilę. Ką galiu pasakyti, jokių sunkumų dabar šiuo momentu nėra. Tiesiog pasakiškas vaikas. Tą gali pasakyti ir kiti matę mano dukrytę.“