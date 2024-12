„Vyriausybės prašymu“ panaikinta Manto Bertulio laida: gavęs laišką net išsižiojo

Situaciją vyras aprašė socialiniuose tinkluose, įrašu pasidalijo ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Pirmas toks atvejis per mano 10+ metų YouTube kanalo savininko karjerą – Vyriausybės prašymu buvo ištrinti (tiksliau – padaryti Lietuvoje neprieinami) Kitokie pasikalbėjimai su Arūnas Valinskas ir Mantas Bartuševičius, kurie jau buvo peržiūrėti 128 tūkst. kartų.

Tikrai nesidalinčiau šiaip tokiu įrašu, jeigu žinočiau, kad kažką pažeidėm ar bent žinotume kuri vieta užkliuvo. Esu į YouTube įkėlęs jau apie 1000 įvairių laidų, siužetų, ištraukų, todėl, natūralu, kad buvo ir visokių autorinių teisių pažeidimų, per jautraus turinio ar kažkokių pavienių prašymų paslėpti tam tikrus įrašus (neišduosiu kas prašė ir kodėl). Tačiau pirmą sykį gavau tokį laišką iš YouTube, kuris privertė net išsižioti.

Net neturėjau jokio supratimo, kas galėjo užkliūti kažkam, o ypač Valstybei. Šiuos pasikalbėjimus laikiau kaip vienus geriausių visų laikų. Jau savaitę laiko aiškinuosi, kas čia per mistika. Negi atėjus į valdžią Žemaitaičiams prasidėjo ir cenzūra iš karto?

Peržiūrėjau dar du kartus iš naujo visus pasikalbėjimus. Nelabai radau už ko užsikabinti.

Valinskas papasakojo apie tai, kad buvusi Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė yra dalyvavusi „Miss Klaipėda“ konkurse ir turėjusi fotosesiją su bikini.

Valinskas dar papasakojo apie tai, kaip jo buvusio draugo Gyčio Paškevičiaus delnas išnyko iš šlovės alėjos Nidoje, nes „tokiems žmonėms ne vieta mūsų istorijoje“.

Bartuševičius dar pridėjo ir apie Maestro: „Orlausko nemėgsta visi kas netingi. Paplokit, kurie nemėgstat Orlausko“.

Nu kadangi gyvenam laisvoje šalyje su žodžio laisve, tai už tokias citatas tikrai niekas per galvą neduotų, nes daugiau neturiu jokio įtarimo kuo mes nusikaltom. Jeigu jūs norit panagrinėti, įkėlėm unlisted nuorodą: https://youtu.be/XK3ag4SSB2I?si=qbFU3sJ8-D2y9ffq

Rašėm laiškus į YouTube, bandėm šnekėtis su jų tiesioginiais atstovais, gavom tik tokį atsakymą: „Your content has been removed due to one or more legal complaints that we received. We've reviewed your appeal and determined that we're unable to reinstate your content.

We cannot provide information regarding users. Any information regarding our users that your Partner requests is subject to relevant laws protecting individual privacy. In accordance with these laws, YouTube will only provide information pursuant to appropriate legal process.”

Klausiau Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) ir Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) – jie su tuo neturi nieko bendro.

Niekas nieko nepasakoja. Jokio teisinio ar kitokio kreipimosi dėl video pašalinimo pats negavau. Dispute daryti negalima. Mano YouTube partneriai VideoStars irgi sako, kad tokio bajerio jie irgi nėra matę, nors valdo šimtus lietuviškų YouTube’o kanalų. Skirmantas ir Tapinas irgi minėjo, jog pirmą kartą mato tokį atvejį. Marius Pareščius irgi su savo kontaktais nieko nepešė.

Ar čia kažkokia klaida įsivėlė? Ar čia Valinsko heiteriai užsiautė? Ar čia dabar kiekvienas įsiskaudinęs kokias nors pareigas vyriausybėje užimantis asmuo galės trinti jam nepatinkančius įrašus be jokio paaiškinimo? Ar čia rusijos botai pasidarbavo? Ar man dabar reikia duoti valstybę į teismą, kad išsiaiškinti už ką buvo ištrintas epizodas?

Kas čia vyksta, po paraliais? Alio, aukščiausioji ministerija!“ – rašė M. Bertulis.