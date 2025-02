Vyriausioji Lietuvos ragana Vilija prabilo apie asmeninį gyvenimą: „Galėjau dar 10 kartų ištekėti“

Su naujienų portalu tv3.lt kalbėjusi V. Lobačiuvienė atskleidė, kaip atrodo įprasta šiuolaikinės raganos darbo diena, kas kreipiasi į ją pagalbos ir kokie neteisingi naratyvai apie jos asmeninį gyvenimą yra paplitę viešumoje.

Pasakodama apie tai, kodėl yra pristatoma kaip vyriausioji Lietuvos ragana, Vilija mintimis nusikėlė į 1996-uosius, kai savo alternatyvios medicinos centre nusprendė įrengti atskiras mokyklas – numerologų, astrologų, raganų ir panašiai. Kaip prisiminė ji, kiekvienai mokyklai reikėjo lyderio.

„Aš pasisiūliau būti raganų lydere, šis judėjimas tuo metu buvo labai stipriai prasidėjęs. Po kelerių metų mano mokiniai pasakė, kad turėtų būti kažkokia hierarchija ir pasiūlė man tapti vyriausiąja Lietuvos ragana, o aš ir sutikau. Tik pabrėžiu – ne vyriausia, o vyriausioji. Tuo metu sulaukiau daug priešiškumo, mane tampė po televiziją, žiniasklaidą, nes visi buvo prisiskaitę pasakų“, – prisiminė V. Lobačiuvienė.

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vyriausioji Lietuvos ragana Vilija Lobačiuvienė

Atskleidė, kaip atrodo raganos diena

Nors šiandien žmonės supranta, kad šiuolaikinės raganos nėra kuprotos moterys su ilgais sijonais iš pasakų pasaulio, daugeliui vis tiek kyla klausimas – o kuo jos užsiima? Kalbėdama apie tai, Vilija pabrėžia, kad ji – tikrai ne būrėja.

„Mano darbas atrodo taip – ateina iš anksto užsirašęs žmogus, turintis kokią nors problemą. Dažniausiai tai būna autoimuniniai sutrikimai, taip pat šiais laikais daugėja jaunimo su tokiomis bėdomis, kaip depresija, nerimas. Mes kalbamės, aiškinamės, dėliojame praeitį. Visada balansuojame ant to, kad žmogus kuo ilgiau kokybiškai gyventų. Jei nerandame atsakymų šiame žmogaus gyvenime, žvelgiame į praeitus. Žmonėms dažniausiai padedu iš psichologinės pusės.

Kartais jie ateina ir sako norintys, kad paburčiau, bet aš – ne būrėja. Jei žmogus iš tikrųjų yra gyvenimo kryžkelėje, kartais išsitraukiu kortas, pasitelkiu numerologiją, bet tik tuomet, kai tikrai yra būtina. Žmonių smalsumo aš netenkinu“, – apie savo darbą pasakojo ragana Vilija.

Be visa to, V. Lobačiuvienė daro nuotolines konsultacijas per socialinius tinklus, skaito paskaitas, rengia seminarus, vadovauja savo mokykloms. O ir laisvalaikį raganos leidžia aktyviai.

„Atsikėlusi ryte papusryčiauju, užsimetu ant pečių kuprinę ir keliauju į savo kabinetą, kur apie 10 valandą pradedu darbus. Juos baigiu vakare, apie 19-20 valandą, susitvarkiusi kabinetą einu namo. Mano laisvalaikis būna su vaikais arba su raganynu. Einame į koncertus, pasišokti, susiorganizuojame karaokės vakarus. Tiesiog bendraujame“, – šyptelėjo ji.

V. Lobačiuvienė atskleidė, kad kartu su savo pasekėjais turi ir greitojo raganavimo būrį – jis skirtas tiems, kurie ieško pagalbos čia ir dabar.

„Kartais žmonės rašo, kad nutiko kokia nors problema. Pavyzdžiui, reikalinga operacija ir jie prašo padėti, būti šalia. Tuomet mes jungiamės į komandą ir padedame žmonėms“, – dalijosi pašnekovė.

Leidžia laiką su raganynu

Pavasarį Vilija socialiniuose tinkluose su sekėjais dalijosi kadrais, kuriuose matyti daug raganų, šokančių su šluotomis. Pasidomėjus, koks tai suvažiavimas, V. Lobačiuvienė atskleidė, kad jau 40 metų, gegužės pradžioje, raganos visuomet taip susirenka.

„Mes – modernios ir linksmos. Pamatėme, kad Vokietijoje raganos kartą per metus išeina į gatves, vyksta į pasitarimą, o paskui gatvėse šoka raganišką šokį. Pagalvojome, o kodėl mes taip negalime ir nusprendėme, kad išmoksime. Taigi, kasmet gegužės 1-ąją vyksta beveik dviejų dienų mokymai, visokios hipnozės, o tuomet renkamės prie laužo, kur ir šokome šį šokį“, – kalbėjo vyriausioji Lietuvos ragana.

Tiesa, V. Lobačiuvienė pastebėjo, kad šiais laikais socialiniuose tinkluose yra daug jaunų merginų, pristatančių save kaip raganas. Pasak pašnekovės, tai – tik bandymas atkreipti į save dėmesį.

„Tai būna dvidešimtmetės, instagraminės panelės su pūstomis lūpomis. Tačiau jei tu bijai savo išvaizdos ir atrodai kaip barbė, kaip gali išmokyti kitą priimti save? Čia nieko bendro su raganyste neturi. Aš nepykstu, tegul jos tai daro, bet galiausiai visos nukris kaip jaunatviški spuogai“, – rėžė moteris.

Asmeninis gyvenimas apipintas mitais

Pokalbiui pasisukus apie asmeninį gyvenimą, Vilija atskleidė, kad viešojoje erdvėje yra pasklidęs neteisingas naratyvas, neva moters gyvenimas buvo itin sunkus – skyrybos su pirmuoju sutuoktiniu, galiausiai ir po aštuonių mėnesių nutrūkusi santuoka su gerokai jaunesniu antruoju vyru..

„Taip, skyrybos, turto dalybos yra skausminga, bet mes su pirmuoju vyru mylėjome vienas kitą, išgyvenome daug gražių akimirkų. Tačiau pradėjome pyktis ir nusprendėme, kad jei norime išsaugoti santykius, turime išsiskirti. Taip ir buvo – pasukome skirtingais keliais, bet puikiai sutarėme.

O po antrųjų skyrybų nuaidėjo, kad raganai neva nepasisekė. Bet kodėl nepasisekė? Ištekėjau, pabuvau santuokoje, kiek man reikėjo, į mano namus iš globos namų atėjo vaikas, kurį užauginau. Vėliau galėjau dar dešimt kartų ištekėti, bet pasirinkau būti su savimi – auginti vaikus, statyti namus, leisti laiką su mokiniais ir raganynu. Man čia yra didelė pilnatvė“, – atviravo ji.

Dvi dukras ir įsūnį turinti vyriausioji Lietuvos ragana atskleidė, kad yra tokia mama, kuri per daug nesikiša į savo atžalų ir anūkų asmeninį gyvenimą.

„Aš esu šalia, bet jų nekontroliuoju. Man svarbu, kad jie visi sveiki ir nekelia kažkokių problemų. Tad ir aš stengiuosi jiems jų nekelti“, – pridūrė pašnekovė.

Pokalbio pabaigoje pasidomėjus, kokių neįgyvendintų tikslų turi vyriausioji Lietuvos ragana, Vilija prasitarė, kad niekada nesvajoja tuščiai, jos svajonės – labai realios.

„Nebeturiu kompiuterio ar interneto baimės, tad noriu turėti didesnę viešąją erdvę „Instagrame“ ir po truputį tai darau. Galbūt Bulgarijoje arba Graikijoje norėčiau suorganizuoti stovyklas, kurios būtų kaip mokyklos, skirtos ilsėtis atvažiavusiems žmonėms. Trokštu skleisti informaciją, bendrauti ir išmokyti savo mokinius taip, kad jie galėtų būti tikri raganos ir raganiai, gebantys padėti žmonėms“, – teigė V. Lobačiuvienė.