Vyras atsikratė beveik 20 kg: štai kaip jam pavyko

Naudodamasis programėle, per aštuonis mėnesius britas Tomas numetė 19,7 kg. Praėjusiais metais jis per kelis mėnesius išsikrausčiau iš griūvančio Londono buto, grįžo į tėvų namus, pradėjo naują darbą ir nusipirko nuosavą būstą.

Prie to prisidėjo ir egzistencinė baimė, kad sulauks 30-ies, o tai paskatino jo paguodos valgymo siautulį. Rugpjūtį jis jau buvo 10 kg sunkesnis, rašo mirror.co.uk.

Būnant 1,80 m ūgio, 115 kg svoris yra antsvoris, net jei turi sporto salėje išpuoselėtus raumenis.

Tomas teigia, kad jo marškinėliai įsitempė ties pilvu, džinsai buvo tokie ankšti, kad kiekvieną kartą atsisėdus „bijodavo juos suplėšyti, o mano katinas turėjo dėti didžiules pastangas, kad lovoje galėtų uždėti savo dvi mažas letenėles ant mano pilvo“.

„Buvo aišku, kad reikia kažką keisti, todėl galiausiai kreipiausi pagalbos į asmeninį trenerį savo sporto salėje ir pradėjau laikytis mitybos plano (įskaitant protarpinį badavimą) ir treniruočių režimo“, – teigė jis.

Pasirodo, profesionalų pagalba jam padėjo, nes Tomui pavyko pasiekti geriausią formą per visą savo gyvenimą – paskutinį kartą tiek jis svėrė universitete.

Tai suteikia jam gaimybę sąžiningai įvertinti programėlę Simple.

Programėlė, kaip ir jos pavadinimas, yra paprasta - atsisiuntus ją reikia atlikti trumpą 10 minučių testą ir ji pasiūlys gyvenimo būdo pokyčius.

Ji taip pat veikia kaip maisto dienoraštis ir prireikus siūlo kasdienes treniruotes. Tačiau ar ji duoda rezultatų?

„Išbandžiau programėlę, kad įsitikinčiau, ar ji gali prilygti žmogaus teikiamai motyvacijai“, – kalbėjo jis.

Protarpinis badavimas

Badavimas tinka ne visiems – jei turite valgymo sutrikimų ar sveikatos sutrikimų, užuot taikę šį metodą, kreipkitės į gydytoją.

Tačiau, Tomo nuomone, tiems, kuriems reikia šiek tiek pagalbos, tai tikrai yra stebuklingas būdas numesti svorio.

Mūsų kūnai nesukurti taip, kad galėtų valandų valandas be perstojo puotauti, be to, tai naudinga ne tik svorio metimui.

Vadovaudamasis savo asmeninio trenerio patarimais, jis pasninkauja 16 valandų, o valgo per aštuonias valandas. Jis pasninkauja iki 10.30 val. ir vėl baigiu valgyti 18.30 val.

„Ši tvarka puikiai dera su mano darbo grafiku (nes dirbti tuščiu skrandžiu man neapsimoka), o į sporto salę visada einu prieš pradėdamas dirbti.

Nors tai gali skambėti bauginančiai, iš tiesų badavimas ryte suteikia didelį energijos antplūdį, kuris, mano manymu, išsilaiko bent iki pietų, kai suvalgau sočius pietus“, – sako Tomas.

Pradiniame programėlės režime atsižvelgiama į jūsų gyvenimo būdą – aktyvumo lygį, tikslus ir jų įgyvendinimo terminus. Pradėjus naudotis programėle, joje prašoma nurodyti pageidaujamą badavimo trukmę: badauti 14 valandų, valgyti 10 valandų; badauti 12 valandų, valgyti 12 valandų; arba laikytis mano gydytojo dietologo rekomenduojamo 16:8 grafiko.

„Tai iš karto sukėlė pasitikėjimą dirbtinio intelekto treneriu, nes jis pasiūlė 16:8 kaip optimalų pasirinkimą, kartu siūlydamas ir kitas galimybes tiems, kurie pageidauja laipsniškesnio metodo. Disciplina yra įgūdis, kurį gali įgyti kiekvienas, tačiau, norėdami išvengti perdegimo, galbūt norėsite veikti šiek tiek lėčiau.

Tai tarsi įžengimas į šaltą baseiną: galite palengva į jį įeiti po vieną pirštą arba pasinerti iš karto. Pasninkavimas patogiai patalpintas pagrindiniame puslapyje kaip viena iš kasdienių užduočių, todėl jį sunku pamiršti, o programėlė siunčia priminimus, kada pradėti valgyti ir kada baigti“, – neslepia vyras.