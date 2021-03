Violeta DaQueen ir jos vyras Auggi – apie meilę užgimusią šokių aikštelėje, santuoką ir laimingų santykių receptą

Sekmadienio laidoje pasirodė Norbertas Liatkovski, Žygimantas Petkus ir Gabija Radžiūnaitė, Marius Jampolskis, Justinas Lapatinskas, Kristina Jurevičiūtė, Radži, Gabrielė Rutkauskienė-Vasha, Mia Pilibaitytė, Aleksandras Ivanauskas-Fara, Ieva Riepšaitė ir Justinas Mejeris, Violeta DaQueen ir Anatolijus Oleinik.

Sekmadienį laidoje paskelbtas ir naujasis „burbulo“ dalyvis, užimsiantis Anatolijaus vietą. Juo tapo daugybę apdovanojimų pelnęs hip-hop šokių čempionas bei kitos projekto dalyvės Violetos DaQueen vyras Augustinas Paulionis-Auggi. Apie tai, kad prisijungs prie projekto dalyvių, apsukrus šokėjas sugebėjo nuslėpti net ir nuo savo mylimosios – ši pripažino apie tai nė nenumaniusi.

„Labai daug dalyvių pažinau visai kitaip, nei prieš tai juos pateikė televizija. Jie manęs nepažįsta, nors Violeta tikrai apie mane daug kalbėjo, bet aš iš dalies pažįstu jau kiekvieną. Pamatęs visas Violetos ašaras ramiai namuose sėdėti nebegaliu – noriu ateiti, ją apkabinti ir nuraminti“, – apie savo pasirinkimą prisijungti prie šou sakė Auggi.

Pirmadienį tiesioginio tiesioginėje transliacijoje pasirodę sutuoktiniai atviravo apie savo santykius ir užgimusios meilės istoriją.

Violeta neslėpė, kad jų meilė užgimė šokių aikštelėje: „Mes susipažinome studijoje. Augis atėjo šokti kaip mokinys, tapome labai gerai draugais, tada jis tapo treneriu, mes susibendravome artimiau ir pradėjome draugauti. Viskas labai greitai įvyko, net nepastebėjau, kaip susižadėjome ir susituokėme. Taip praėjo septyneri metai.“

Paklausti žurnalistės, ar vestuvės pakeitė jų ryšį, pora tvirtino, kad tai buvo tik graži šventė: „Niekas nepasikeitė, vestuvės buvo labai faina šventė, atsirado žiedai ant pirštų ir tiek. Tiesa, iki vestuvių visi klausė, kada tos vestuvės, o po vestuvių klausia, kada vaikai. Labai nustebome, kad niekas nepasikeitė, kitiems būna krizės, o mums viskas vyksta natūraliai.“

Pora atskleidė savo santykių paslaptį: „Reikia daug pykčių, daug pokalbių ir kompromisų ieškojimo. Be šių trijų kitaip – neįmanoma. Mes labai daug mokėmės kalbėti, išgirsti, priimti, padaryti išvadas ir mokomės dirbti kartu. Būna, kad rėkiame vienas ant kito, verkiame, visko būna. Svarbiausia yra kalbėtis ir klausyti.“

Vaizdo transliaciją galite pamatyti čia:

