Vilniaus eglutės kaina kelia aistras: „Per daug pinigų buvo ištaškyta“

Jie pabrėžė, kad eglutę aplanko kasmet, tačiau galima priimti ir kitokių sprendimų.

Eglutės sukuria Kalėdų dvasią

J. Lapatinskas kalbėjo, kad norint išlaikyti Kalėdinę dvasią reiktų turėti bent vieną miesto eglutę.

„Bent vieną eglę reikia turėti. Kalbant apie Vilniaus eglę, galbūt per daug pinigų buvo ištaškyta. Geriau galėtų už miesto padaryti saulės elektrinę ar kažką panašaus. Dvejus metus eglės neatrodė tokios įspūdingos, tai manau, kad šiemet galime pasidaryti vieną prabangią eglę“, – teigė jis.

Apie judančios eglutės, kuri kas metus būtų įrengiama vis kitame mieste, idėją atlikėjas atsiliepė teigiamai – tai būtų geriausias sprendimas.

„Tai būtų išvis pasaka, jeigu pavykdytų įgyvendinti tokią utopiją. Bet kai visi konkuruoja dėl paprasčiausių dalykų, aš abejoju, kad savivaldybės susitartų tarpusavyje. Manau, kad tikrai bus tų eglių – galbūt jos bus paprasčiau papuoštos, yra LED apšvietimai, tikrai viskas bus labai gražu. Ta eglė kaip ir yra gražus dalykas, bet jis taip pat yra ir simbolis“, – pabrėžė jis.

M. Mikutavičiaus nuomone, savivaldybių konkurencijos burbulą išpučia žiniasklaida, savivaldybės nori pasveikinti gyventojus.

„Aš nemanau, kad savivaldybės tarpusavyje konkuruoja kieno eglutė yra gražesnė, manau, kad konkuruoja žiniasklaida. Šitas konkurencijos įspūdis yra sukuriamas nuolatos rašant, kuri eglutė yra gražesnė. Jeigu to nebūtų, žmonėms būtų visiškai nusispjauti kokią eglutę puošia koks miestas. Manau, kad kiekvienas miestas tiesiog nori savo žmonėms sukurti šventišką nuotaiką ir pats skaičiuoja kiek gali leisti“, – kalbėjo jis.

Jis teigė, kad eglutes aplanko kelis kartus, o kartais keliauja ir į kitus miestus.

„Eglutės visada buvo, nemanau, kad verta jas visas nuversti vien dėl to, kad pavyktų sutaupyti pinigų. Mes su vaiku apsilankome prie eglutės kelis kartus per metus, per tą šventišką laikotarpį. Pavyzdžiui, praėjusiais metais apkeliavome gal dešimt miestų, tuo pačiu apžiūrėjome ir eglutes“, – komentavo atlikėjas.

Galėtų išjungti šviesą

J. Lapatinskas stengiasi aplankyti kuo daugiau eglučių, minėjo ir kelionę po Lietuvą.

„Lankomės kiekvienais metais. Pernai mano draugai pasiėmė vaikus ir nusprendė apžiūrėti regionines egles, vyko į Kauną, Širvintas ir panašiai. Norėjau ir aš, bet pagalvojau, kad bus dar tų švenčių. Dar neaišku, ar su vaikais šiemet keliausiu po Lietuvą, bet prie kelių eglių aš tikrai būsiu. Kalėdos yra toks laikas, kai norisi būti su šeima“, – pasakojo atlikėjas.

Mintį naktimis išjungti eglutę jis taip pat pripažino, tai padėtų sumažinti elektros kainas.

„Manau, kad ją tikrai reiktų apie antrą valandą išjungti ar bent jau primažinti šviesą. Dabar yra labai daug pažengusių technologijų, kurios galėtų pagelbėti, pavyzdžiui, lankomumus, kada prie eglutės būna daugiausiai žmonių, jie kamerų turi. Todėl manau, kad tikrai verta išjungti šviesas, ypač pakilus elektros kainoms“, – kalbėjo J. Lapatinskas.

Paklaustas apie pinigus, M. Mikutavičius užsiminė, kad sunku spręsti nežinant ankstesnių kainų.

„Aš nežinau, kiek eglutė kainuodavo anksčiau. Taip pat nesu tas, kuris rėktų, kad mes turime labai stipriai taupyti. Jeigu norime tiek taupyti, tada reiks atsisakyti daugybės įvairių dalykų, galime neauginti gėlių, netaisyti kelių, nerengti koncertų ir nešaudyti fejerverkų. Aš nesu savivaldybės galva ir nežinau ką reiškia 230 tūkst. eurų. Jeigu manoma, kad eglutė pritrauks pirkėjų šalia esančioms parduotuvėlėms, tai gal kaip tik tai pagyvina miestą, žmonės daugiau juda ir per kitus kanalus pinigai grįžta.

Man, žinoma, 230 tūkstančių atrodo fantastiška, kita vertus, mokėti atlikėjui 20–30 tūkst. atrodo nesąmonė, bet tai vyksta ir žmonės dėl to patenkinti. Jeigu sąžiningai žiūrint, gal gali ir už 100 tūkst. pastatyti eglutę“, – pasakojo jis.

Tikisi gražaus reginio

J. Lapatinsko manymu, nežinant rengimo plano sunku įvertinti ar šių metų eglutė yra tokia brangi kaip gali atrodyti.

„Mums, paprastiems žmonėms, gali atrodyti, kad eglutei yra skiriami didžiuliai pinigai. Bet mes nežinome kaip yra parenkama eglutė bei jos dizainas, mums tai gali būti kosminė suma, o rengėjams būtent tai, kiek reikia. Jeigu į sumą yra įskaičiuota elektros kaina, galbūt tai ir atsiperka, nežinant proceso pasakyti sunku“, – aiškino jis.

J. Lapatinskui labiausiai įsiminė prieš trejus metus įrengta eglutė, įsimintino reginio tikisi ir šiemet.

„Aš esu druskininkietis, man patinka gamta ir viskas, kas yra žalia. Todėl man patinka ir gyvos eglutės, tačiau suprantu, kad dėl urbanizacijos viskas keičiasi. Man labai patiko Vilniaus eglutė 2019 metais, atrodė, kad visas parduotuvėles buvo surinkusi po lempučių juostomis, ji tikrai buvo įspūdingai graži, ji man patinka labiausiai iš visų Lietuvos eglučių. Galbūt šiemet irgi sugalvojo kažką gražaus, nuvils jeigu nuvažiuosim ir ji bus neįdomi“, – teigė jis.

M. Mikutavičius pabrėžė, kad eglutės išjungimas padėtų sušvelninti situaciją, tačiau dėmesys turėtų būti skiriamas kitiems sunkumams.

„Jeigu tai padės mažinti sąskaitas, tai naktimis ją galima išjungti. Tačiau tikiu, kad yra svarbesnių problemų. Aš labiau pergyvenčiau, kad mes neturime daug naujų troleibusų, organizuoto transporto ir panašiai“, – užbaigė M. Mikutavičius.