Viktorija Vyšniauskaitė-It’s Cheri pristatė singlą „Sultys“ ir seksualų vaizdo klipą

Nors dainą atlikėja pradeda žodžiais: „Aš praėjau per daug purvo“, It’s Cheri įsitikinusi, kad gyvenimas tęsiasi. Naujos patirtys tik pildo emocinę ir kūrybinę duombazę ir suteikia įkvėpimo, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Tai – spalvinga ir vasariška daina, kviečianti paskraidyti ir pažiūrėti į dalykus pozityviau. Man „Sultys“ asocijuojasi su vasara, laisve ir jaunyste. Nufilmavome vaizdo klipą sklandžiai, lengvai, su pasimėgavimu – tiesiog turėjome smagiausią laiką. Tikiuosi, kad tai pajaus ir klausytojai“, – mintimis dalijosi atlikėja.

– Muzikiniame klipe veiksmas sukasi aplink baseino vakarėlį, kaip savo laisvalaikį dažniau renkiesi leisti tu?

– Vienareikšmiškai esu vakarėlių mėgėja. Labai mėgstu bendrauti su žmoniemis, klausytis jų, dalintis savo patirtimi bei įžvalgomis. Diskusijos ir pokalbiai yra mano duona.

Mama sakydavo: „Neduok jai pavalgyti, duok pakalbėti“. Esu didelė pleputė ir kompanijos žmogus. Ką jau kalbėti apie meilę muzikai ir šokių aikštelei. Aš esu žmogus vakarėlis.

– Be kokių trijų dalykų neįsivaizduojama tavo vasara?

– Be vakarėlių, be stovyklavimo, iškylų gamtoje ir be jūros. Laikas su draugais gamtoje yra man vienas didžiausių malonumų.

– Kas labiausiai įkvepia tavo kūrybą, kur semiesi įkvėpimo?

– Pirmiausiai iš gyvenimo, iš savo patirčių. Labai mėgstu analizuot ir filosofuoti, gilintis. Taip pat neretai semiuosi įkvėpimo iš kitų – stebėdama situacijas ir įvykius savo artimųjų gyvenimuose įsikvėpiu.