Viktorija Šaulytė-Mockė su vyru Maroke mėgavosi ekstremaliomis pramogomis: norėjome patirti dykumos emociją

Kaip naujienų portalui tv3.lt pasakojo Viktorija, kad galėtų pažinti naujas kultūras ir patirti skirtingas emocijas, renkantis kelionės kryptį ji visuomet stengiasi vykti ten, kur dar nėra buvusi.

„Kartu su vyru nusprendėme, kad norime išvykti svetur sausio mėnesį ir gavosi taip, kad vos ne dūrėme pirštu į žemėlapį ir pataikėme link Maroko. Radome gerus bilietus, buvo tinkamas laikas, o kadangi abu šioje šalyje dar nesame buvę, sutarėme, kad reikia naudotis proga“, – tikino V. Šaulytė-Mockė.

Viktorijos teigimu, ji kur kas labiau mėgsta pažintines, nei poilsines išvykas, tačiau ši gavosi abiejų derinys – pora ne tik pamatė šalį, bet ir pabėgusi nuo darbų rutinos pailsėjo, išsimiegojo ir atsigavo.

„Kelionės metu pakeitėme ir aplankėme nemažai vietų, pamatėme ne tik sostinę Marakešą, bet ir kitas šalies puses: vandenyną, kalnus, medinas (Maroko miestų senamiesčiai – red. pastaba), turgus. Galbūt tas atostogų įvairiapusiškumas ir suteikė pailsėjimo jausmą“, – pasakojo stilistė.

Atostogų metu Viktorija su Juliumi ne tik tyrinėjo lankytinas Maroko vietas, bet ir išbandė ne vieną turistų pamėgtą pramogą.

„Vieną naktį mes praleidome Saharos dykumoje. Su kupranugariais nuvykome į nakvynės vietą, kuri buvo pačiame dykumos viduryje, stebėjome nuostabų saulėlydį, patyrėme labai gražių potyrių. Tuomet išbandėme čiuožimą snieglente nuo smėlio kopų (ang. sandboarding), turėjome vakarienę prie laužo su būgnais ir gyva muzika.

Kiek vėliau aplankėme vandenyno pusėje esantį banglenčių sporto mėgėjų miestelį, kuriame ir patys „surfinome“. Tiesa, jau ne pirmą kartą. Man labai patinka vandens stichija, tad šis sportas artimas širdžiai“, – įspūdžiais dalijosi moteris.

Pasidomėjus, ar jodinėjimas kupranugariais porai nesukėlė neigiamų minčių, turint omeny vis dažniau girdimas kalbas apie gyvūnų išnaudojimą, Viktorija tikino į tai žiūrėjusi itin atsakingai: „Prieš išbandydami šią pramogą atsiklausėme darbuotojų, ar gyvūnams nėra per sunku. Mus patikino, kad jie nešioja ne tik žmones, bet ir ryšulius, todėl tai nėra jų žalojimas. Jeigu būtume matę, kad galėtume jam pakenkti, nebūtume to darę.“

Prakalbus apie tai, kas Maroke paliko didžiausią įspūdį, Viktorija pasakojo, jog labiausiai sužavėjo pastatų, egzotiškų turgų ir medinų autentiškumas. Pasak jos, šalis nėra pernelyg paliesta turistų, miestai nesuvienodinti. Be visa to, tinklaraštininkė atkreipė dėmesį į tai, kad Maroke vyrauja ne viešbučiai, o riados – tradiciniai marokietiški pastatai su viduje atsiveriančiais sodais.

Tiesa, V. Šalytė-Mockė neslepia, kad kelionė nepasiėjo be kuriozų. Kaip pati pasakojo, su vyru galvodami apie šią išvyką, sutuoktiniai neplanavo, ką konkrečiai veiks kiekvieną dieną, be to, daugelį nakvynės vietų užsakinėjo vietoje.

„Kelionė vyko labai natūraliai, todėl buvo tokių situacijų, jog tam tikrų vietų negalėjome rasti žemėlapyje, į jas galėjo palydėti tik vietiniai. Vėliau sužinojome, kad kartais į jas vesdami, jie specialiai paklaidina turistus tam, kad galėtų padėti ir iš to užsidirbti. Bet man tai nekėlė jokio pykčio, tokios akimirkos kelionei suteikia papildomo žavesio“, – įsitikinusi stilistė.

Viktorija džiaugiasi, kad kelionė pavyko ir paliko neišdildomus įspūdžius. Pasidomėjus, ar norėtų čia sugrįžti, moteris tikino, kad tokios galimybės neatmeta, tačiau prioritetą teikia vietoms, kuriose dar nėra buvusi.