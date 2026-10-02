Viešojoje erdvėje sparčiai plinta „Žalgirio“ trenerio Masiulio nuotrauka: „Nekeisčiau...“

Nuotraukoje matyti besišypsantis jaunasis M. Kuzminskas, kuriam ant kaklo uždėtas ąžuolo lapų vainikas, o šalia jo stovi tuo metu dar krepšininko karjerą tęsęs T. Masiulis.
Šypseną keliantis kadras
„Žalgirio“ paskyroje prie įrašo rašoma: „Galime pripažinti – turėti nuotrauką su Masiuliu yra jėga.“
Į šį įrašą netrukus reagavo ir pats M. Kuzminskas, kuris komentarų skiltyje parašė:
„Nekeisčiau šitos foto į jokią kitą! Ypač, kai treneris uždėjo vainiką“.
Šis krepšininko komentaras greitai sulaukė daugybės gerbėjų „patiktukų“ ir palaikymo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.