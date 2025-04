„Vienas namuose“ žvaigždė su tėvu nekalba jau 30 metų: paaiškėjo, kodėl

Duodamas interviu „Sibling Revelry“, Culkinas paaiškino, kad nutraukė visus ryšius su tėvu dėl jo požiūrio į sūnų.

Faktas tas, kad Culkinas vyresnysis darė psichologinį spaudimą berniukui, taip pat vaikystėje prieš jį fiziškai ir psichologiškai smurtavo.

Macaulay anksti baigė savo karjerą kine. Jis pasakė tėvui, kad nori sustoti ir pailsėti. Tačiau vyras tokiam sūnaus sprendimui nepritarė.

Priežastis buvo mokesčiai 10-mečiui Macaulay, kuris būdamas tokio jauno amžiaus jau tapo pagrindiniu šeimos maitintoju. Tik po tėvų skyrybų Macaulay galėjo palikti kiną ir nutraukti bet kokį bendravimą su tėvu.

„Su juo nekalbėjau turbūt jau 30 metų. Jis to nusipelnė. Tai žmogus, turintis septynis vaikus, o dabar – keturis anūkus. Ir nė vienas iš jų nenori turėti su juo nieko bendra“, – dalijosi įžymybė.

Žvaigždė sako, kad po tėvų skyrybų jis vengė tėvo. Maža to, Culkinas buvo pasirengęs net eiti į kalėjimą, kad tik nesusitiktų su juo.

„Sakiau savo advokatui, kad su tėvu nesusitiksiu net teisme. Jis pasakė: „Na, žinai, tai būtų nepagarba teismui“.

Aš mečiau iššūkį teisėjui, kad jis pasodintų mane į kalėjimą už tai, kad nenoriu lankyti smurtaujančio tėvo. Tiesą sakant, ketinu padvigubinti šį iššūkį. Aš jam metu dvigubą iššūkį – suimti garsiausią pasaulyje vaiką“, – atskleidė Culkinas.

Žiaurus auklėjimas

Macaulay jau anksčiau skundėsi dėl tėvo žiaurių auklėjimo metodų. Ypač 2018 m. jis pasakojo, kad jo tėvas „psichologiškai ir fiziškai smurtauja“.

„Daryk gerai, arba aš tave mušiu“, – taip, aktoriaus teigimu, su juo kalbėdavo Culkinas vyresnysis, kuris, sako, nekentė savo sūnaus dar prieš jam išgarsėjant visame pasaulyje.

Be to, Culkinas pabrėžė, kad tėvas tyčiojosi iš jo ne tik dėl to, kad norėjo jo pinigų, bet ir tiesiog dėl to, kad norėjo dominuoti prieš sūnų. Pasak artisto, dėl tėvo mušimo jam liko nemažai randų.

„Jis buvo blogas žmogus. Jis smurtavo fiziškai ir psichologiškai – jei norite, galiu jums parodyti visus savo randus. Viskas, ką jis bandė padaryti gyvenime, man pavyko dar nesulaukus 10 metų“, – dalijosi aktorius.

Beje, Culkinas dabar taip pat yra tėvas ir augina du vaikus. Nuo 2017 m. jis palaiko santykius su aktore Brenda Song.

Pora susipažino per bendrus filmavimus Tailande. Jiedu susižadėjo 2022 m. Tai įvyko praėjus metams po jų pirmojo sūnaus gimimo. 2023 m. kovą tapo žinoma apie dar vieno berniuko gimimą.