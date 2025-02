Viena sūnų auginanti renginių organizatorė Žemaitytė apie šiuolaikinius vyrus: „Atskleisiu paprastą tiesą“

Sandra viena augina penkerių mėnesių sūnų Petrą, todėl ji prašys A. Bružo pagalbos sukonstruojant būtent vaikui skirtą baldą.

„Mielas Audriau, man labai reikia tavo pagalbos. Pati viena užsitempiau į savo butą vaikišką lovytę. Patikėk, ji sveria nemažai, bet supratau, kad sukonstruoti jos savarankiškai tiesiog nesugebėsiu. Gal tu galėtum man truputį padėti?“ – į laidos vedėją kreipsis moteris.

O kaipgi charizmatiškasis aktorius galėtų atsisakyti tokios progos padėti mamytei? „Taip, Sandra, girdžiu tave ir nieko nelaukęs atvažiuoju. Kartu mes tą lovytę Petrui tikrai pastatysime!“ – padrąsins moterį A. Bružas.

Tik atvykęs į Sandros namus, aktorius nenustos žavėtis tuo, kaip neseniai mama tapusi moteris viską spėja. „Tu atrodai nuostabiai, namai nuo švaros tiesiog švyti, o ir pati skleidi tokią gerą energiją ir nuotaiką! Tiesą sakant, į tave pažiūrėjus atrodo, kad naujagimio mama būti yra labai lengva“, – komplimentais žarstysis A. Bružas.

Visgi, anot Sandros, iš tiesų veiklų ji turi ir dar daugiau: „Aš dar ir dirbu, rūpinuosi savimi ir sportuoju, nors naktimis kartais išmiegu tik po pusantros valandos, nes Petriukas sapnuoti yra visai nenusiteikęs. Bet... Žinai, ką tau pasakysiu?

Labai myliu savo darbą, be to, nors ir vieniša, esu labai laiminga mamytė. Manau, kad gyvenime reikia mažiau skųstis. O ne, daug labiau apsimoka ieškoti tinkamų sprendimų! Kas iš to, jei sėdėsiu ir verksiu dėl savo gyvenimo, bet nieko nedarysiu, kad jis pasikeistų?“ – drąsiai A. Bružui pasakos moteris.

Tuo tarpu A. Bružas, išsiskleidęs lovytės sukonstravimo instrukciją, trumpam neteks žado. „Žinok, Sandra, man atrodo, kad mes... turim problemėlių“, – nedrąsiai sakys jis.

„Atskleisiu paprastą tiesą“

„Jei tu man čia apie problemas pradėsi porinti, žinok, iš karto kviečiu taksi, ir gali varyti iš kur atvykęs! Tik nesakyk, kad mes dviese lovytės nesugebėsime surinkti?“ – jam atšaus viena garsiausių šalyje renginių organizatorių.

Darbams judant, moteris prisipažins, kad jai teko dirbti iki pat sūnaus gimimo. „Turėjau renginį rugsėjo pradžioje, o rugsėjo pabaigoje išvažiavau gimdyti. Na, taip buvau susiplanavusi.

Dirbti iki pat Petriuko gimimo, pataupyti, o jam atsiradus – darbus susimažinti. Aišku, su dideliu pilvu darbuotis tikrai nebuvo labai lengva, bet tuo metu organizuodavau net po keturis renginius per savaitę. Bet, prisipažinsiu, mano darbas mane taip veža, kad visiškai dėl to nesijaudinau. Jei myli tai, ką darai, gali įveikti visus sunkumus“, – pasakos moteris.

Ji taip pat užsimins, kad atsiradus sūnui, teko pakeisti kai kuriuos savo įsitikinimus. „Tikrai labai norėčiau dar kartą įsimylėti. Galvojau, kad gimus Petrui, ilgą laiką visų vyrų vengsiu ir visą laiką skirsiu tik naujagimiui.

Bet draugės atkalbėjo. Ir, žinok, praėjusią savaitę buvau pasimatyme su vienu vyriškiu! Negaliu atsidžiaugti. Ne tiek dėl vyriškio, bet daug labiau dėl vidinių jausmų. Taip gera pasipuošti, išeiti, pabendrauti. Labai džiaugiuosi, kad draugės mane perkalbėjo“, – sakys S. Žemaitytė.

Tiesa, moteris pažers ir kritikos vyrams. „Dabar daugelis mano, kad moteris turi būti ir graži, ir turtinga, ir veikli, ir namie visus darbus padaryti, ir vaikus užauginti. O jie... Jiems užtenka būti fainiems. Na, atskleisiu paprastą tiesą. Taip paprasčiausiai nebūna“, – sakys ji.

Ką Sandra mano apie vyro ir moters santykius? Kodėl A. Bružas vos nepakvies moters į pasimatymą? Ir su kokiais lovytės konstravimo iššūkiais šis duetas susidurs?

Visa tai – laidoje „Pasidaryk pats“, 10.30 val. tik per TV3!