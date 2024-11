Victoriai Beckham – ypatingas pagerbimas

Kalbama apie britų dizainerę, buvusią popmuzikos žvaigždę Victorią Beckham (50 m.), praneša „Harper's Bazaar“.

„2024 metų moters“ titulą ji pelnė kaip verslininkė.

Kaip žinoma, futbolininko Davido Beckhamo žmona yra dizainerių drabužių prekinio ženklo savininkė, o šiemet ji taip pat pristatė autorinę kosmetikos ir kvepalų liniją.

Itin sėkmingi metai

Leidinio duomenimis, per pastaruosius metus Viktorijos prekės ženklo pardavimai išaugo daugiau kaip 50 proc.

Be to, jos pavardė dažnai buvo matoma ant pasaulinių žurnalų viršelių ir žiniasklaidoje. To priežastis – praėjusiais metais vykę įvykiai. Visų pirma jos 50-asis gimtadienis, sidabrinės vestuvės su vyru ir dokumentinio filmo apie Bekhamų šeimą, pelniusio „Emmy“ apdovanojimą, premjera.

„Man didelė garbė gauti „Harper's Bazaar“ metų verslininkės apdovanojimą. Ačiū už gražius žodžius ir už tai, kad buvote su manimi tokį ypatingą vakarą!

Verslumas – tai žengimas originaliu keliu, todėl didžiuojuosi savo komanda ir mados namais, kuriuos sukūrėme per pastaruosius dešimt metų. Tai tik pradžia!“ – rašė ji savo „Instagram“ paskyroje.

Buvusi „Spice Girl“ narė dalyvavo „Harper's Bazaar“ apdovanojimuose Londone. Į svarbų renginį ji atvyko kartu su 13 metų dukra Harper Seven. Bekham renginiui pasirinko dramblio kaulo spalvos šilkinį kostiumėlį, o jos dukra pasirodė su mėlyna šilkine suknele.

Žurnalui skirtame komentare Viktorija teigė, kad pastaruoju metu ji tapo abejinga populiarumui ir žiniasklaidai ir nustojo atsižvelgti į kitų nuomonę.

Dabar ji susitelkusi į darbą ir vaikų auginimą, kuris, jos nuomone, yra jos raktas į sėkmę.