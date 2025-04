Vėžiu serganti 29-erių Simona Milinytė atskleidė, ką tenka išgyventi: „Nežmoniškai bijau“

Naujienų portalas tv3.lt pasiteiravo S. Milinytės, kokiomis nuotaikomis ji šiuo metu gyvena. Moteris teigė, kad viskas atrodo tarsi pasaka be galo – po vienos problemas išnyra kita.

Simona Milinytė (6 nuotr.) Simona Milinytė (nuotr. asm. archyvo) Simona Milinytė (nuotr. asm. archyvo) Simona Milinytė (nuotr. asm. archyvo) +2 Simona Milinytė (nuotr. asm. archyvo) Simona Milinytė (nuotr. asm. archyvo) Simona Milinytė (nuotr. asm. archyvo)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Simona Milinytė

„Labai įdomi savijauta. Atrodo, kad vieną dieną galiu nuversti kalnus, o kitą – negaliu išlipti iš lovos. Kol kas tiesiog laukiu. Pilvo viduje, tose vietose, kur buvo pjūviai, gyja randeliai. Jaučiasi tikrai didžiulis skirtumas – nebėra didelio pilvo išsipūtimo, net nebeskauda valgant. To nesu jautusi jau labai ilgai, nes skausmas valgant būdavo dar prieš diagnozę“, – atskleidė ji.

Kaip pasakojo Simona, šiuo metu ji turi stebėti savo savijautą, be to, tenka atstatinėti organizmą.

„Kiekvieną savaitę važiuoju lašintis lašelinių, taip pat – į fizinę terapiją, nes sunyko viso kūno raumenų masė. Ir, žinoma, plaukai. Gydytojai rūpinasi, davė geriausius specialius vitaminus, medicininių priemonių, kurias reikia teptis kasdien, kad tik sustabdyti tokį slinkimą.

To priežastis – žinoma, pirmiausia gydymas ir vaistai. Bet nepadeda ir tai, kad organizmas nelabai savinasi medžiagas per skrandį, todėl tenka lašintis lašelines, o nuo to kenčia ir plaukai“, – apmaudo neslėpė S. Milinytė.

Simona Milinytė sulaukė dar vienos blogos žinios

Neseniai atlikėja pranešė, kad netrukus jai teks atlaikyti dar vieną išbandymą – jau antradienį jos laukia protinių dantų operacija.

REKLAMA

REKLAMA

„Mano protiniai dantys yra be galo giliai, todėl darys ir pilną narkozę, ir teks ilgai vargti su siūlėmis burnoje. Nežmoniškai to bijau. Tiek blogų istorijų esu girdėjusi apie didelį skausmą... Aišku, po žanrų operacijos, vargu, ar labiau skaudės, bet turiu didelę fobiją bet kokiam dantų skausmui.

REKLAMA

Kai man smarkiai skauda galvą ar dantis, negaliu nieko daryti – nei valgyti, nei skaityti, nei dirbti. Todėl ilgai stengiausi daryti viską, kad tik išvengčiau šios operacijos. Bet, deja, pasigavau infekciją ir teks skubiai operuoti du protinius dantukus“, – pasakojo ji.

Tiesa, S. Milinytė su naujienų portalu tv3.lt pasidalijo ir džiugesne žinia. Moteris atskleidė, kad jau planuoja kelionę į gimtinę.

„Metų gale vyksiu į Lietuvą. Gruodžio 12-ąją man sukaks 30 metų, tad noriu tokią progą minėti Lietuvoje“, – šyptelėjo S. Milinytė.