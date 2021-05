Valinskas – apie Partnerystės įstatymo nesėkmę: kovotojai už tradicinę šeimą užstrigo praeitame amžiuje

Pasak A. Valinsko, Partnerystės įstatymo grąžinimas tobulinimui – paprasčiausias pasistumdymas: „Yra įtampų pačioje koalicijoje. Buvo galima prognozuoti, kad taip atsitiks. Ko gero pritrūko diskusijos ir kai kurių planų derinimo.

Nematau tragedijos, nes anksčiau ar vėliau tas klausimas vis tiek sugrįš į Seimo darbotvarkę. Per tą laiką, per vasarą susiderins tos įtampos koalicijoje ir grįš, bet negarantuoju, ar praeis“.

Posėdžio metu siūlyta referendumo idėja. Laidų vedėjas atviras – taip greičiausiai siekiama įstatymo svarstymą nukelti: „Niekas nežino, ar dauguma prieš, ar už. Viešojoje erdvėje spekuliuojama tais dalykais ir kalbama visos tautos vardu. Manau, kad tie konservatoriai, kurie pasiūlė skelbti referendumą, jų koalicijos partneriai taip pat gali pasiūlyti daug klausimų, kuriuos reikia spręsti referendumo būdu.

Visi puikiai žino, kad referendumui įvykti reikalingas didelis dalyvaujančių skaičius. Šiais laikais referendumais spekuliuojama norint „numuilinti“ įstatymų projektus. Tuo labiau, kad tie patys konservatoriai liepė saviškiams neišsidirbinėti. Yra tik laiko klausimas, kada šis įstatymas bus priimtas ir nereikia čia kelti didelių bangų“, – svarsto A. Valinskas.

A. Valinskas nuomonės apie prieš porą savaičių vykusį „Šeimų maršą“ ir jo dalyvius nevynioja į vatą: „Nemaža dalis tos visuomenės, kuri kalba apie Šeimų maršą, taip ir neperžengė į XXI amžių, kai kurie apskritai grįžo į XIX a. Be to tai – neblogas arkliukas joti į rinkimus, tik tiek, kad tą daryti dar per anksti. Visa šita problema eskaluojama tik todėl, kad su ja būtų galima ateiti į rinkimus.

Jie nesiklauso. Jie reikalauja, kad būtų padaryta taip ir ne kitaip. Tai – ne diskusija. Diskusija yra pagrindžiant savo nuomonę, o ne riksmais kažką darant, grąsinant surasti vaikus darželiuose ir panašiai. Čia, ko gero, gal ir gerai, kad tas maršas įvyko. Kas norėjo, pamatė tikruosius žmonių veidus ir susidarė savo nuomonę. Matant tuos veiksmus, tu susidarai savo nuomonę ir savo vertybes.

Kai tau nereikia nieko įrodinėti ar pagrįsti, tu gali sakyti ką nori. O ten jau ar tiki ar netiki – jiems nereikia nieko įrodyti. Kai paprašai paaiškinimo – jie deda dar vieną nesąmonę ant tos nesąmonės. Kuo didesnis riksmas, atrodo tuo įtikinamiau šneka. Bet kai paskaitai ant popieriaus – visiški blėniai“.

TV laidų vedėjas atviras – aukščiausios valdžios grandys nesusitaria: „Čia ir prezidentas su apklausomis visomis temomis kažko klausinėja, per ekranus dalyvauja tame Šeimų marše. Nėra išgryninta valdžios pozicija. Visi įstatymai, tame tarpe ir partnerystės, negali nesukelti diskusijų, o dažnai ir priešpriešų.

Dabar įstatymas neatmestas – tik nukeltas laike. Po pusės metų pateiks jį kokį kablelį pakeitę. Per tą laiką rėkiantys, kad čia bus labai blogai, gal supras, kad čia jokio pavojaus nei šeimai nei valstybei nėra“, – viliasi A. Valinskas.