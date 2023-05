Vaizdo įrašas plinta it virusas: užfiksuotas šiurpą keliantis vaizdas

Didįjį renginį stebėję žmonės suskubo „Twitter“ tinkle dalytis paslaptingos giltinės vaizdo įrašu, skelbė walesonline.co.uk.

Joe Greenas pasidalijo įrašu iš ceremonijos, kuriame prie Vestminsterio abatijos durų ėjo kažkas panašaus į giltinę, vilkinti kultiniais tamsiais personažo drabužiais ir daiktu, panašiu į dalgį.

Vienas žmogus teigė taip pat pastebėjęs figūrą, nes rašė: „Ačiū. Maniau, kad išprotėjau.“

Antrasis teigė: „Taip! Maniau, kad tai ragana!“

Sutrikęs gerbėjas negalėjo patikėti savo akimis ir klausė: „Ar kažkas tai tiesiog sumontavo, ar tai iš tikrųjų buvo praeinantis žmogus?“

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i