Vaiva Rykštaitė nesulaikė ašarų: „To nepatyrusiems turbūt neįmanoma suvokti“

Socialiniuose tinkluose V. Rykštaitė pasidalijo jausmingu vaizdo įrašu, kuriame pasakoja apie tėvynės ilgesį. Juo moteris pasidalino ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Paprasta tik žiūrint iš šalies:

– Ilgiesi tėvynės? Tai grįžk!

O to nepatyrusiems turbūt neįmanoma suvokti emigracijos būties, to dvigubo gyvenimo, to jausmo, kad namai yra ir ten ir čia, ir niekur ir visur.

To ilgesio, kai nebežinau ko iš tiesų ilgiuosi: vietų, žmonių, ar savęs jaunos, kuri buvo ten ir tada?

Ir didžiausias skaudulys yra tėvynėje likusi šeima, giminė, draugai.

Bet…Nauji namai jau irgi namai, nauji draugai jau irgi draugai, vaikams gimta jau kita žemė.

Jei galėčiau rinktis kaip kadanors mane laidos, tai sakyčiau užkaskit mano galvą Lietuvoje, širdį – Londone, kūną – Havajuose, dūšia pati į Indiją nuskris.

Paprasta tik žiūrint iš šalies.

Ir dar šita daina. Aš kaskart jos klausydama žliumbiu.

Kaip jūs jaučiatės emigracijoje?“, – rašo ji.