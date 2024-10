Vaikas paklausė Kate Middleton, kas ji tokia: atsakymas nustebino tūkstančius

Praėjusiais metais K. Middleton lankėsi Škotijoje, kur susitiko su organizacijomis, remiančiomis jaunimo psichikos sveikatą Morėjaus ir Inverneso apylinkėse. Čia ji lankėsi kartu su vyru princu Williamu.

Socialiniame tinkle „X“ išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Kate bendrauja su Burgheado pradinės mokyklos mokiniais. Vienas iš jų K. Middleton uždavė netikėtą klausimą – mokinys pasiteiravo, kas ji tokia.

„Kas aš tokia? Esu ištekėjusi už Williamo“, – paprastai atsakė ji ir pridūrė, kad jai buvo labai malonu susipažinti su mokiniais.

Šis atsakymas pabrėžė Kate vaidmenį kaip palaikančiąją Williamo pusę, nes princas yra dabartinis sosto paveldėtojas ir vieną dieną taps karaliumi.

The Duchess of Rothesay being asked who she is by a young school boy and simply responding ‘I’m married to William!’ 🥰 pic.twitter.com/OhzCZ0cy4g