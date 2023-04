Vaida Genytė prabilo apie jaunystėje kamavusias ligas: „Anksčiau turėjau labai didelių problemų“

Sveikatos ir sveikos gyvensenos laidoje „Sveikas rytojus“ buvo kalbama apie balso ir jo stygų svarbą, atskleidžiama kas balsą žaloja bei kaip jį puoselėti. Balso puoselėjimo būdais laidoje pasidalino ir dainininkė Vaida Genytė, rašoma pranešime spaudai.

Kaip teigė moteris, su ligomis, kurios turėjo įtakos balso kokybei, ji susidūrė dar ankstyvoje jaunystėje.

„Anksčiau turėjau labai didelių problemų su angina, dažnai sirgdavau įvairiomis peršalimo ligomis, bronchitu, todėl neretai užkimdavau“, – apie kamavusias problemas atviravo žinoma moteris.

Pasak Vaidos, diskomfortą ir perštėjimą gerklose jai dažniausiai išprovokuoja tam tikri ore esantys dirgikliai.

„Kartais būna, jog nuo sauso oro, nuo tam tikrų scenoje paleistų dūmų, dulkių, gyvūnų ar cheminių medžiagų pradeda perštėti gerklę. Tuomet joje atsiranda krenkštimas, kuris labai traumuoja balso stygas“, – apie išorinių dirgiklių žalą pasakojo dainininkė.

Moteris pasakojo, jog kartu su kolegomis pastebėjo, jog balso stygų problemomis bei balso pakimimu scenos žmonės skundžiasi kur kas dažniau nei kiti.

„Atlikėjams labai dažnai pasitaiko atvejų, kuomet nuo per didelio krūvio, tenkančio balso stygoms, nepatogaus ir ilgo dainavimo prikimsta balsas, todėl norint jį susigrąžinti, reikia greitai ieškoti problemos sprendimų“, – apie darbo užkulisius pasakojo atlikėja.

Anot V. Genytės, tokiu sezonu balsą puoselėti ir atstatyti gali padėti maisto papildai, tačiau juos vartoti derėtų atsakingai.

„Pereinamaisiais laikotarpiais – rudenį, pavasarį – mūsų organizmui reikia daugiau visokių papildų nei įprastai. Kadangi rinkoje gausu maisto papildų, skirtų tiek organizmo stiprinimui, tiek balso stygoms, svarbu nepasimesti tarp jų įvairovės, o prireikus pasikonsultuoti ir su vaistininku“, – teigė V. Genytė.

Kaip pasakojo pašnekovė, jai pavyko atrasti tai, kas geriausiai padeda jos balsui.

„Man labai svarbu turėti sveiką ir gražų balsą. Todėl net ir važiuodama koncertuoti po Lietuvą, visuomet su savimi vežiojuosi maisto papildus, kurių sudėtyje yra cinko, hialurono, vitamino C ir islandinės kerpenos. Šie elementai, esantys papilduose, nuraminą balsą bei palengvina gerklės perštėjimą ir užkimimą“, – pasakojo žinoma moteris.

Pasak laidoje kalbėjusios vaistinės vedėjos, vaistininkės Jolitos Skinderskienės, pavasarį itin daug žmonių skundžiasi gerklės perštėjimu ar užkimimu.

„Stebėdama užsukančius į vaistinę žmones kartais pajuokauju: pavasaris ne tik žydėjimo, bet ir gerklės perštėjimo ir užkimimo metas. Dažnai tokie požymiai yra susiję ne tik su peršalimo ar kitomis ligomis. Balso užkimimas, gerklės išsausėjimas ir perštėjimas gali pasireikšti dėl įvairiausių priežasčių, kurias tiksliai nustato gydytojas. Tačiau jeigu nematote rimtos priežasties kreiptis į gydytoją, vaistinėje taip pat galite rasti jums reikalingą pagalbą“, – kalbėjo vaistininkė.

Esant mineralų, vitaminų ar kitų būtinųjų medžiagų trūkumui organizme, tinkamai parinkti maisto papildai balsui gali padėti pastiprinti bei atstatyti ir nualintą organizmą. Pasak vaistininkės, itin svarbūs tam tikri elementai.

„Kompleksinės sudėties papildai, kaip pavyzdžiui, Vocal, kurių sudėtyje sukomponuotos viena kitą papildančios natūralios medžiagos, gali palankiai veikti net tris skirtingas sritis. Norint palaikyti gerklės ir balsų stygų funkciją, vertėtų rinktis pastiles, kurių sudėtyje yra islandinė kerpena, vitaminas C ir cinkas. Islandinė kerpena padeda palaikyti kvėpavimo takų – gerklės, ryklės gleivinės bei balso stygų funkcijas. Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Kad atsigautų balsas ir grįžtų gerklės komfortas, reikėtų per dieną suvartoti keturias pastiles, tačiau svarbu nepamiršti, kad maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Be to, svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas“, – pasakojo vaistinės vedėja J. Skinderskienė.

Anot laidoje kalbėjusios gydytojos otorinolaringologės Austėjos Pečiulytės, balsas yra kur kas kompleksiškesnis darinys, nei mes galėtume pagalvoti, todėl tiksliai nustatyti, kodėl atsiranda vienokie ar kitokie jo pakitimai – ne visuomet įmanoma.

„Galima sakyti, jog visas žmogaus organizmas dalyvauja balso procesuose. Tam, kad jis atsirastų, oro srovė turi eiti pro vibruojančias balso klostes. Šiame procese taip pat dalyvauja plaučiai, tarpšonkauliniai raumenys ir sinusai. Nors šiuolaikinė medicina labai pažengusi, tačiau balso aparatas nėra pakankamai ištirtas, o sprendimų, ką daryti, pavyzdžiui, su randeliais ant balso klosčių, nelabai yra“, – žiniomis dalinosi otorinolaringologė.

Gydytoj A. Pečeliūnienė taip pat pasakojo, jog balso pasikeitimus gali išprovokuoti ir labai netikėti dalykai.

„Blogiausia, kas gali atsitikti ignoruojant balso pakitimus – balsas gali dingti. Tačiau labai daug problemų gali sukelti ir minimalūs balso pasikeitimai. Pavyzdžiui, duslus užkimimas, diplofonija – kuomet dainuojant ar kalbant išgirstami du artimai skambantys tonai. Balsas kartais gali tapti žemesnis ar aukštesnis – tą gali sukelti net išorinė raumenų įtampa. Taip pat balsui pakenkti galima pasirinkus neteisingus vaistinius preparatus arba nevartojant jų pagal rekomendacijas. Net ir paprasčiausia sloga gali išprovokuoti balso pakitimus“, – apie balsą žalojančius veiksnius pasakojo gydytoja A. Pečeliūnienė.

Anot specialistės, pajutus diskomfortą gerklėje ar pastebėjus balso pakitimus, reikėtų imtis tam tikrų priemonių.

„Susidūrus su užkimimu, pirmiausia reikėtų padaryti pertrauką ir leisti balsui pailsėti, išgerti stiklinę šilto vandens. Taip pat svarbu paminėti, jog moterų gerklos yra kur kas jautresnės nei vyrų, todėl joms sunkiau išsigydyti viruso sukeltą kosulį. Jei pastebėjote balso pakitimus, jums norisi atsikrenkšti ar kosėti, derėtų vartoti pastiles. Jos padės sumažinti dirginimo jausmą gerklėje ir palengvins sausą, reproduktyvų kosulį“, – patarimais dalinosi gydytoja.

