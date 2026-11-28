„Tą naktį pavyko pirmam atvykti į vietą, radau išlaužtas prekybos centro duris, tai nusprendžiau panaudoti savo tarnybinį šunį pėdsekystei“, – pasakoja Žygimantas.
Sulaikė įtariamuosius
Tuo metu Marvel buvo vos pusantrų metų ir ką tik buvo baigusi pagrindinius tarnybinio šuns mokymus. Vis dėlto Žygimantas pasitikėjo savo keturkoje partnere ir netrukus įsitikino, kad ši puikiai moka sekti pėdsakais.
„Pajaučiau, kad labai gerai eina pėdomis, ir ėjom pėdomis, ėjom butų kiemais. Eidamas pamačiau du įtartinus asmenis. Jie mane pamatė, įtariu, kad mano tarnybinio šuns nepastebėjo, nes, pamatę mane, mėgino pasišalinti. Užrėkiau: „Stokit, policija, leisiu tarnybinį šunį!“ Asmenys atsisuko, pamatė šunį, išgirdo, kaip jis pradėjo loti, ir tada sustojo“, – įvykio detales prisimena pareigūnas.
Taip abu įtariamieji buvo sėkmingai sulaikyti, o vėliau turėjo atsakyti už savo nusikaltimą.
Policijoje Žygimantas tarnauja jau dešimt metų. Pirmuosius šešerius metus jis dirbo tuometinėje Patrulių rinktinėje. Stebėdamas kolegų kinologų darbą, pareigūnas pamažu suprato, kad ir pats norėtų išbandyti šią veiklą.
„Labai daug kartų esam dirbę su jais viename ekipaže, matėme jų darbą, mokymus, tą visą veiklą su tarnybiniais šunimis. Nuo to laiko mane tai labai sužavėjo – jų ir tarnybinių šunų stiprus tarpusavio ryšys. Atsiradus galimybei tapti kinologu, iš pradžių pasitariau su šeima, su žmona, bet labai ilgai tartis nereikėjo. Nusprendžiau tapti kinologu, ir tai buvo geriausias sprendimas mano profesiniame gyvenime“, – pasakoja Žygimantas.
Baigusi mokymus, Marvel labiausiai pamėgo narkotinių medžiagų paieškas. Nesvarbu, ar jų tenka ieškoti automobiliuose, ar pakelėse – kalytė puikiai atpažįsta nelegalių medžiagų kvapą ir noriai atlieka savo užduotis.
Kaip atrenkami šunys tarnybai policijoje? Kokie dar kvapą gniaužiantys iškvietimai teko Žygimantui ir jo keturkojai partnerei Marvel? Apie tai ir dar daugiau pasakos TV3 laida „Gyvūnų pasaulis“ – jau šį šeštadienį, 9 val.
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