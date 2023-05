Užgeso užsienio aktoriaus gyvybė: vyrui buvo 72-eji

Aktorius 2022 m. balandžio mėn. pasitraukė iš viešojo gyvenimo dėl kaulų čiulpų ligos, skelbė cbc.ca.

Populiarus Kvebeko aktorius 2013 m. buvo apdovanotas Jutros apdovanojimu už nuopelnus kinui.

„Man patinka jo unikalus būdas visiškai išnykti personaže, o pasaulyje yra nedaug aktorių, kurie moka tai padaryti“, – apdovanojimų ceremonijoje apie Côté sakė aktorius Rémi Girard'as.

Ministras pirmininkas Justinas Trudeau socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė, kad Côté buvo „vienas iš labiausiai gerbiamų ir talentingiausių Kvebeko aktorių“, o jo mirtį pavadino „nepaprasta netektimi Kvebeko kultūrai ir visai šaliai“.

Without question, Michel Côté was one of Quebec’s most revered – and most talented – actors. His passing is an extraordinary loss for Quebecois culture and for our entire country. My condolences to his family, friends, and many fans.