Už grotų galintis atsidurti Redikas išgirdo teismo nuosprendį

Kitaip tariant, teismas nepatenkino prašymo siųsti krepšininką už grotų.

2018 m. jam už vagystes buvo skirta trejų metų laisvės atėmimo bausmė, atidedant ją trejiems metams. A.Valentaitei padaryta žala vertinama beveik 90 tūkst. eurų.

Nors atlyginti padarytą žalą buvo viena iš laisvės atėmimo bausmės atidėjimo sąlygų, 2020-ųjų vasarą paaiškėjo, kad D. Redikas nesilaiko nuosprendžiu jam paskirtų įsipareigojimų – neatlygina padarytos žalos, iš gyvenamosios vietos išvyko be žinios, be to, praėjusią vasarą Kipre krepšinį žaidęs sportininkas iš Lietuvos išvyko be leidimo.

Tiesa, tą kartą teismas Probacijos tarnybos teikimą patalpinti D.Rediką už grotų, tenkino tik iš dalies, įpareigodama krepšininką iki 2021 m. sausio 1 d. visiškai atlyginti nukentėjusiai A. Valentaitei padarytą turtinę ir neturtinę žalą.

Tačiau metų pradžioje Probacijos tarnyba vėl kreipėsi į teismą. Teikimas šįkart gautas dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo, motyvuojant tuo, kad visos žalos D.Redikas taip ir neatlygino.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad kaltinamasis padarė 6 iš 7 nusikalstamų veikų, už kurias jam buvo skirta trejų metų laisvės atėmimo bausmė.

Buvusį mylimąjį D. Rediką vagystėmis apkaltinusi A. Valentatė norėjo prisiteisti 147 tūkst. eurų, tačiau teismas priteisė 89 tūkst. 420 eurų turtinei žalai bei 4 tūkst. eurų neturtinei.

Dar kiek anksčiau, pirmame posėdyje, A. Valentaitės advokatas teigė, kad patirta turtinė žala siekia įspūdingas sumas, tačiau teisme įvertinta ir emocinė skriauda.

„Atstovaujamoji Asta Valentaitė per nepilnus du metus nukentėjo nuo Dovydo Rediko pastarajam pagrobus ypač vertingus Astos asmeninius daiktus, papuošalus, kurių bendra vertė siekia 146 tūkstančius eurų. Tarp iš nukentėjusiosios pasisavintų daiktų yra prabangių prekės ženklų laikrodžiai, auskarai, žiedai, kaklo papuošalai ir net kompiuteris“, – tąkart teigė A.Valentaitės atstovas, advokatų kontoros COBALT Prevencijos ir baudžiamosios teisės grupės vadovas, advokatas Mindaugas Bliuvas.

REKLAMA

Pati Asta pasakojo, jog jai ypatingai skaudu buvo dėl to, kad ji, net pastebėjusi pirmuosius Dovydo vagysčių faktus, neskubėjo kreiptis į teisėsaugą bei vis suteikdavo šansą Dovydui pasitaisyti. Nepaisant to, tai nedavė jokių rezultatų ir priešingai, D. Redikas, pasinaudodamas Astos patiklumu, sugebėjo įvykdyti dar daugiau vagysčių, pagrobti ypatingai vertingų daiktų.

A. Valentaitė teisme siekė, jog D. Redikas jai atlygintų turtinę, virš 146 tūkstančių eurų siekiančią žalą, bei neturtinę žalą, kurią ji įvertino 15 tūkstančių eurų suma.

„Jaučiuosi labai nemaloniai. Dabar matau, kad liko tik teisinės priemonės ir esu įsitikinusi, jog teismas kuo greičiau išnagrinės šią bylą. Kaip moteris, nei vienai nelinkėčiau patekti į panašią situaciją“, – anksčiau dėstė A. Valentaitė.