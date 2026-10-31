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TV3 naujienos > Žmonės

UTMA turnyre – svarbūs pokyčiai

2026-10-31 13:32 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-31 13:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

UTMA organizacija praneša, jog, Deividui Jemeljanovui patyrus traumą, yra perkeliama aštuntuko turnyro finalinė dvikova su Isa Gocmenu dėl 81 kg UTMA kikbokso čempiono diržo ir 50 000 eurų premijos.

Sergejus Maslobojevas UTMA ringe kovojo ne tik už save: ant kovotojų aprangų – gerumo taškas (nuotr. pranešimo spaudai)

UTMA organizacija praneša, jog, Deividui Jemeljanovui patyrus traumą, yra perkeliama aštuntuko turnyro finalinė dvikova su Isa Gocmenu dėl 81 kg UTMA kikbokso čempiono diržo ir 50 000 eurų premijos.

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Finalinė aštuntuko turnyro kova buvo numatyta įvykti UTMA 21 turnyre. Joje turėjo susitikti pusfinalio etapą UTMA 20 turnyro ringe sėkmingai įveikę Lietuvos ir Turkijos kovotojai.

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Patyrė traumą

D. Jemeljanovas (5-1, UTMA) pusfinalyje sėkmingai įveikė Rodrigo Mineiro, o I. Gocmenas (3-1, UTMA) pusfinalyje pasiekė pergalę prieš Tomą Banskį.

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Tiesa, būtent šioje pusfinalio dvikovoje traumą ir patyrė D. Jemeljanovas – kovotojui po medicininių tyrimų buvo nustatytas šeivikaulio viršutinės dalies lūžis, jam yra uždėtas gipsas.

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UTMA gavo iš kovotojo autentiškus atliktų medicininių tyrimų rezultatus, diagnozę ir su jais susipažino.

Paaiškėjus, kad D. Jemeljanovas dėl traumos bent mėnesį negalės grįžti į sportinį režimą, UTMA organizacija priėmė sprendimą šią aštuntuko turnyro finalinę kovą perkelti į artimiausią įmanomą datą, kai galutinai pasveiks ir į ringą galės grįžti D. Jemeljanovas.

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UTMA apgailestauja dėl susidariusios situacijos ir linki kovotojams sveikatos, kad ši finalinė kova galėtų įvykti kuo greičiau.

UTMA 21 turnyras ir toliau yra aktyviai pildomas – jau paskelbta pagrindinė vakaro kova, kurioje 75 kg UTMA kikbokso diržą prieš Raimondą Avlasevičių gins Nikola Cvetkovičius.

UTMA 21 turnyras įvyks lapkričio 28 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje.

Bilietus platina kakava.lt, o PPV transliaciją galite įsigyti UTMA.lt.

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