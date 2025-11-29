UTMA turnyre Kaune – žinomų žmonių antplūdis

Egidijus Kavaliauskas (25-3-1, 19 nokautų), po 12 raundų kovos teisėjų sprendimu (114-115, 115-113, 115–114) nugalėjo 26-erių metų ispaną Samuelį Moliną (32-4-1, 15 nokautų) ir iškovojo jam priklausiusį EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempiono diržą bei šiai kovai pristatytą WBC „garbės“ titulą.
Įvyko grandiozinis turnyras
Įdomu tai, kad po kovos S. Molina su treneriu buvo įsitikinę savo pergalę ir ją jau šventė. Paskelbus teisėjų balus, net ringo referis iškėlė S. Molinos ranką, tačiau tada jam buvo pasakyta, jog į viršų turėjo kilti E. Kavaliausko ranka.
S. Molina su treneriu liko šokiruotas, ispaniškai teigė, kad laimėti turėjo jis ir su ašaromis akyse paliko ringą.
„Ačiū, Kaunas, labai ačiū, reikėjo jūsų palaikymo. Girdėjau visų jūsų šūksnius, ačiū, – sirgaliams dėkojo E. Kavaliauskas. – Nesu patenkintas, kaip kova klostėsi. Galvos smūgiai į vieną antakį, į kitą, į nosį. Vis sakiau, kad lenda su galva, nešvari kova gavosi, ne taip, kaip turėjo būti, – pasakojo E. Kavaliauskas. – Molina bėgo, vengė kovos, aš spaudžiau, žinau, kad laimėjau.“
Tai jau antra grandiozinė bokso dvikova „Žalgirio“ arenoje: „UTMA 13“ turnyre jau kovojo buvęs pasaulio čempionas Eimantas Stanionis, kuris užtikrintai nugalėjo Pietų Afrikos kovotoją Jabulani Makhense (16-3, 8 nokautai).
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.