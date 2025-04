TV3 žinių vedėja Donata ryžosi tam, apie ką svajojo jau ilgai: „Aš tuo netikėjau“

Kelionės įspūdžiais su naujienų portalu tv3.lt sutikusi pasidalyti D. Vaiciekiūtienė pasakojo, jog rinkdamasi atostogų kryptį labiausiai troško pabėgti ten, kur šilta. Vis dėlto artimesnėse Europos šalyse šiuo metu dar trūksta tikros šilumos, tad Ispanija pasirodė tinkamiausiu pasirinkimu.

„Tolimų skrydžių su kūdikiu kažkur į Aziją dar nelabai būčiau linkusi atlaikyti, nors tikrai yra daugybė šeimų, kurios su dar mažesniais vaikais išmaišo visą pasaulį. Na, o mūsų kelionės kryptį aš pavadinčiau saugiu pasirinkimu. Tiesa, likus savaitei iki atostogų, stebint orus, pasidarė baisoka, nes paradoksalu, bet temperatūra buvo labai nukritusi, žemesnė nei sausio mėnesį, kraštą siaubė liūtys.

Dėl to net šiltų drabužių į lagaminus sau ir vaikui pridėjau daug daugiau. Tačiau vos tik mums atvykus, pasitiko gera žinia – orai pasitaisė, buvo šilta, o kai kuriomis dienom netgi ir karšta“, – pasakojo pernai mama tapusi moteris.

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Donatos Vaiciekiūtienės atostogos su šeima

Dar neseniai kelionės kėlė stresą

Kaip užsiminė Donata, dar prieš gimstant sūnui šeima planavo sausio mėnesį išvykti svetur ir paatostogauti tiek ilgai, kiek tik norėsis. Tačiau prieš naujuosius metus moteris suprato, kad situacija – ne tokia gera, jog galėtų į kelionę leistis su kūdikiu.

„Buvo etapas, kai vaikutis net automobilyje negalėjo važiuoti. Net ir trumpos kelionės tapdavo tikru iššūkiu, o ką jau kalbėti apie skrydį. Bet vaikai labai greitai auga ir keičiasi. Praėjus dar keliems mėnesiams pajutau, kad darosi lengviau, kelionėse sklandžiau, vaikutis pasidarė žingeidus, išmokau jį užimti įvairiausiais būdais. Ir tik tada, kai pasidarė visiškai ramu – nusipirkome bilietus“, – dalijosi D. Vaiciekiūtienė.

Pasak Donatos, nors šiais laikais daugybė tėvų su kūdikiais kopia net į kalnus, jai pačiai kelionėje su sūnumi norėjosi saugumo. Tad šeima mėgavosi lėtu ir ramiu laiku šiltame krašte.

„Kelionėje nusprendėme neforsuoti, gyventi gražioje vietoje, mėgautis, leisti dienas kaip norisi, be tikslo, kuo daugiau pamatyti ir nueiti kuo daugiau tūkstančių žingsnių. Keliavome Malagos kryptymi, tačiau joje praleidome tik vieną dieną. Kur kas įdomiau mažesni miesteliai aplink, išsidėstę tarp kalnų ar juose. Ten daugiausiai ir leidome laiką. O karštomis dienomis mėgavomės jūra ir saule šalia vietos, kurioje apsistojome“, – kelionės įspūdžiais dalijosi ji.

Kelionės metu sūnus maloniai nustebino

Pasiteiravus, kaip sekėsi pirmą kartą keliauti su pirmagimiu, Donata pabrėžė, kad jai labai svarbu stebėti vaiką, jausti jo poreikius ir nuotaiką. Tad jei matydavo, kad mažylis pavargęs ar irzlus, vakaro planus atšaukdavo ir guldydavo mažąjį Adą miegoti.

„Bent jau mano atveju, kuo labiau vaikas išsibalansavęs, pasimetęs, irzlus, nesaugus, tuo sunkiau ir man. Juk šiuo metu mes esame kaip vienas kūnas. Bet turiu pasakyti, kad Adas mane nustebino. Nuostabiai atbuvo skrydžiuose, puikiausiai leido laiką vežime, kol vaikščiojome ir tyrinėjome miestelius. Kai pavargdavo, užmigdavo, tuomet atsikėlęs vėl viską stebėdavo su didžiuliu smalsumu.

Aišku, aš buvau pasiruošusi viskam. Kaip juokauju, su savimi visad nešiojausi krūvą amunicijos, kad reikalui esant galėčiau užimti vaikutį. Jo smalsumas – begalinis. Tyrinėjome trykštančias jūros bangas, apžiūrėjome akmenukus, kriauklytes, viską lietėme. Tai puikus pasaulio pažinimas ir jam“, – džiaugėsi TV3 žinių vedėja.

Mėgavosi kiekviena akimirka

Pati Donata jau seniai neturėjo atostogų. Ji prisiminė, kad prieš metus, kai dar tik laukėsi sūnaus, su vyru Mantu turėjo kelionės bilietus kišenėje. Tačiau likus pusdieniui iki skrydžio, moteris sunegalavo, atsigulė į ligoninę, tad ir atostogas teko atšaukti.

„Todėl praėjus šitiek laiko be jokių kelionių aš išties mėgavausi kiekviena akimirka. Ir net labiau nei bet kada anksčiau. Nes turint tiek veiklos ir dieną, ir naktį su mažyliu – net ir tas ramus pusvalandis per dieną geriant kavą tampa tikra brangenybe. O jei dar tą kavą geri vietinių pamėgtoje Ispanijos kavinukėje, girdint jūros ošimą, tai tikrai daugiau nieko geriau ir būti negalėtų.

Aš tuo netikėjau, bet tiesą sakant, šioje kelionėje tikrai pailsėjau. Vien aplinka, saulė, geras oras, žmonių šypsenos buvo maistas akims ir širdžiai. Kažkokie minimalūs rūpesčiai, žinoma, buvo, bet tokie patys būna ir namuose. Visgi turi rūpintis nebe vien tik savimi“, – akcentavo ji.

Be to, kelionės metu Donatą ir Mantą itin nustebino pačių ispanų šiltumas ir meilė vaikams: „Buvo gera matyti, kai Adą kalbina ir nori pačiupinėti su didele meile aplinkiniai žmonės. Ar tu esi parduotuvėje, ar gatvėje – visi šypsosi, padeda, užleidžia vietą. Labai gražus jų būdo bruožas.“

Kitoms mamoms turi 1 linkėjimą

Pasidomėjus, ar turėtų ką patarti kitoms mamos, pirmą kartą planuojančioms kelionę su kūdikiu, D. Vaiciekiūtienė teigė nuo rekomendacijų žarstymo susilaikysianti. Anot moters, ją ir pačią dažnai erzina kitų mamų skatinimai keliauti, važiuoti, skristi ar daryti kitus dalykus sakant, kad viskas priklauso tik nuo požiūrio ir nusiteikimo.

„Tai netiesa. Aš pati savu kailiu patyriau pirmaisiais mėnesiais, ką reiškia kas naktį apskritai nemiegoti. Ką reiškia, kai vaikas be sustojimo verkia automobilyje, ką reiškia sulaikius kvapą su vežimu eiti į parduotuvę ir bijoti, kad tik neatsibustų vaikutis, nes vėl reikės vienai stumiant vežimą, kitoje rankoje nešant kūdikį grįžti namo.

Patikėkite manimi, tokiais atvejais apie jokias keliones galvoti tikrai nesinori. Mano linkėjimas būtų tik vienas – darykite taip, kaip jaučiate, nesilyginkite su kitais. O jei manote, kad keliauti per sunku, to ir nedarykite. Neverskite savęs stresuoti dėl to, kad kažkas kitas tai daro, nes jūs ir taip šiuo metu vykdote pačią svarbiausią misiją gyvenime. Geriausiai, kaip tik galite“, – šyptelėjo D. Vaiciekiūtienė.