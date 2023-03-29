Бесплатный телеканал TV3 Plus – это всемирно известные шоу, сериалы и фильмы, а также ежедневные новости на русском языке

Канал TV3 Plus начал вещание после начала войны в Украине и блокировки в Литве пропагандистских российских каналов.

Миссия канала – предоставлять объективную и достоверную информацию русскоязычным жителям страны.

TV3 Plus предоставляет зрителям качественный, современный развлекательный контент различных жанров — шоу, сериалы и фильмы мирового уровня.

Как и где можно смотреть Телеканал TV3 Plus?

Жители Вильнюса или Вильнюсского округа могут смотреть TV3 Plus бесплатно через домашнюю антенну. Для этого необходимо найти TV3 Plus в списке телеканалов, к которым вы уже подключены, или нажать кнопку поиска каналов. В Вильнюсе и Шальчининкай – это 31й канал, в Швенчёни – 33й канал.

Пользователи телевидения нового поколения Go3 уже имеют доступ к TV3 Plus. Они могут легко найти этот телеканал в основном списке каналов.

Абонентам цифрового телевидения Cgates TV3 Plus уже также доступен. Пользователям этого сервиса тоже следует искать TV3 Plus в списке каналов.

С полной программой телеканала TV3 Plus вы можете ознакомиться здесь.

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Современный развлекательный контент в качественном переводе на русский язык– только одно из преимуществ канала.

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Кроме этого, канал уже несколько месяцев выпускает в эфир ежедневную информационную программу «TV3 Plus Новости».

Ежедневные новостные выпуски готовит отдельная команда профессиональных журналистов из Литвы, Беларуси и Украины.

В Новостях обеспечивается беспристрастность, выпуски содержат и литовские, и зарубежные новости. «TV3 Plus Новости» выходят в эфир ежедневно, с понедельника по пятницу, в 21:30.