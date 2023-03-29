Бесплатный телеканал TV3 Plus – это всемирно известные шоу, сериалы и фильмы, а также ежедневные новости на русском языке

Канал TV3 Plus начал вещание после начала войны в Украине и блокировки в Литве пропагандистских российских каналов.
Миссия канала – предоставлять объективную и достоверную информацию русскоязычным жителям страны.
TV3 Plus предоставляет зрителям качественный, современный развлекательный контент различных жанров — шоу, сериалы и фильмы мирового уровня.
Как и где можно смотреть Телеканал TV3 Plus?
- Жители Вильнюса или Вильнюсского округа могут смотреть TV3 Plus бесплатно через домашнюю антенну. Для этого необходимо найти TV3 Plus в списке телеканалов, к которым вы уже подключены, или нажать кнопку поиска каналов. В Вильнюсе и Шальчининкай – это 31й канал, в Швенчёни – 33й канал.
- Пользователи телевидения нового поколения Go3 уже имеют доступ к TV3 Plus. Они могут легко найти этот телеканал в основном списке каналов.
- Абонентам цифрового телевидения Cgates TV3 Plus уже также доступен. Пользователям этого сервиса тоже следует искать TV3 Plus в списке каналов.
С полной программой телеканала TV3 Plus вы можете ознакомиться здесь.
Современный развлекательный контент в качественном переводе на русский язык– только одно из преимуществ канала.
Кроме этого, канал уже несколько месяцев выпускает в эфир ежедневную информационную программу «TV3 Plus Новости».
Ежедневные новостные выпуски готовит отдельная команда профессиональных журналистов из Литвы, Беларуси и Украины.
В Новостях обеспечивается беспристрастность, выпуски содержат и литовские, и зарубежные новости. «TV3 Plus Новости» выходят в эфир ежедневно, с понедельника по пятницу, в 21:30.