„TV Pagalbos“ gelbėtoją Žilviną Žitkų sukrėtė tai, ką teko išvysti: „Yra vietų...“

Vyras neslėpė emocijų ir priminė, kad yra vietų, kuriose ginčams ir pykčiui neturėtų būti vietos.
Kreipėsi viešai
„Laba diena, mielieji. Šiandieną savo darbe stebėjau tikrą emocinę kovą tarp marčios ir anytos. Prie marčios vyro ir anytos sūnaus, aštuonių vaikų tėvo, kapavietės. Buvau pravežtas emocinių karštųjų avialinijų reisu ir labai norisi jums visiems pasakyti, kad yra vietų, kur kovoti, kariauti ir ginčytis nereikėtų, nederėtų.
Kaip mums sekėsi sutaikyti abi puses? Stebėkite netrukus, Vėlinių išvakarėse. Iki pasimatymo“, – vaizdo įraše kalbėjo Žilvinas.
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