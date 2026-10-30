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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„TV Pagalbos“ gelbėtoją Žilviną Žitkų sukrėtė tai, ką teko išvysti: „Yra vietų...“

2026-10-30 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 10:55
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Laidos „TV Pagalba“ gelbėtojas Žilvinas Žitkus po filmavimo pasidalijo sukrečiančia patirtimi – jam teko stebėti marčios ir anytos konfliktą, įsiplieskusį prie vieno žmogaus kapavietės.

Laidos „TV Pagalba“ gelbėtojas Žilvinas Žitkus po filmavimo pasidalijo sukrečiančia patirtimi – jam teko stebėti marčios ir anytos konfliktą, įsiplieskusį prie vieno žmogaus kapavietės.

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Vyras neslėpė emocijų ir priminė, kad yra vietų, kuriose ginčams ir pykčiui neturėtų būti vietos.

(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žilvinas Žitkus dalijasi asmeninio gyvenimo akimirkomis

Kreipėsi viešai

„Laba diena, mielieji. Šiandieną savo darbe stebėjau tikrą emocinę kovą tarp marčios ir anytos. Prie marčios vyro ir anytos sūnaus, aštuonių vaikų tėvo, kapavietės. Buvau pravežtas emocinių karštųjų avialinijų reisu ir labai norisi jums visiems pasakyti, kad yra vietų, kur kovoti, kariauti ir ginčytis nereikėtų, nederėtų.

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Kaip mums sekėsi sutaikyti abi puses? Stebėkite netrukus, Vėlinių išvakarėse. Iki pasimatymo“, – vaizdo įraše kalbėjo Žilvinas.

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją. 

 

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