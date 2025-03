Pasak šaltinių, jų santykiai „dar nėra labai rimti“, tačiau „kryptis aiški“.

„Jie abu yra pripratę prie visuomenės dėmesio, tačiau kartu vertina privatumą. Jie abu yra tėvai, todėl lengvai randa bendrą kalbą“, – teigia informatorius.

Anot šaltinio, 47-erių Vanessa ir 49-erių Woodsas pradėjo bendrauti kaip draugai, tačiau jų santykiai natūraliai peraugo į kažką daugiau, rašo pagesix.com.

„Jie puikiai sutaria, yra lygiaverčiai partneriai, vengia dramų ir dalijasi tomis pačiomis vertybėmis“, – teigia artimas porai asmuo. Jis taip pat pažymi, kad „Tigeris visada bandė susitikinėti su moterimis, kurios jam tiesiog netiko, tačiau šįkart gali būti kitaip“.

Kaip praneša „Daily Mail“, pora draugauja nuo 2024 m. Padėkos dienos. Nors jų romanas dar nėra labai viešas, šaltiniai sako, kad „santykiai gali tapti rimti ir ilgalaikiai“.

„Vanessa nėra sužavėta vien Tigerio šlove. Ji susitikinėtų su juo net jei jis nebūtų garsus – būtent tai jam joje labiausiai patinka“, – priduria informatorius.

Trumpo šeimoje – netikėta naujiena

Nėra aišku, kaip tiksliai pora susipažino, tačiau juos sieja daugybė bendrų dalykų. Jie abu gyvena Floridoje, o Vanessos dukra Kai Trump yra aistringa golfo žaidėja. Ji dažnai treniruojasi su savo seneliu Donaldu Trumpu ir yra dalyvavusi čempionatuose.

Be to, teigiama, kad Kai ir Tigerio vaikai – 17-metis Samas ir 16-metis Čarlis – mokosi toje pačioje mokykloje Palm Byče. Manoma, kad Vanessa ir Tigeris galėjo susipažinti per bendrus vaikų renginius.

Jie taip pat gyvena netoliese – vos 20 minučių kelio vienas nuo kito. Jau vasarį pora buvo pastebėta kartu dalyvaujant golfo turnyre.

Nors Tigeris ir Vanessa dar nepaskelbė apie savo santykius socialiniuose tinkluose, jie jau leidžia laiką kartu.

„Ji dažnai lankosi jo namuose Jupiterio saloje, bet jie negyvena kartu“, – pasakoja šaltinis. „Ji praleidžia naktį, bet ryte išvyksta. Tai vyksta kelias naktis per savaitę.“

Pora mėgaujasi ramiais vakarais namuose, vakarieniauja ir tiesiog leidžia laiką kartu. Jie nenori skubėti ir dar nesirodo viešumoje kaip pora.

Tigeris Woodsas nuo 2010 m. nėra vedęs. Jis išsiskyrė su Elin Nordegren po neištikimybės skandalo. Vėliau jis šešerius metus buvo poroje su Erica Herman, tačiau jų santykiai nutrūko 2023 m., palikdami juos įsivėlusius į teisinį ginčą.

Vanessa Trump 2018 m. išsiskyrė su Donaldu Trumpu jaunesniuoju, su kuriuo turi penkis vaikus. Prieš skyrybas pora jau gyveno atskirus gyvenimus – Vanessa jautėsi „vieniša“ dėl nuolatinių D. Trumpo jaunesniojo kelionių.

Anksčiau Vanessa buvo siejama su Leonardo DiCaprio ir Saudo Arabijos princu Khalidu bin Bandaru bin Sultanu Al Saudu.

Tuo tarpu jos buvęs vyras Donas Trumpas jaunesnysis po skyrybų susižadėjo su Kimberly Guilfoyle, tačiau neseniai jie atšaukė sužadėtuves. Dabar jis susitikinėja su Palm Bičo socialite Bettina Anderson.