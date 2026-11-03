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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Tragiškai žuvo žinomas verslininkas, jo žmona ir du mažamečiai vaikai: paaiškėjo kraupios detalės

2026-11-03 12:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-03 12:41
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Sekmadienį Floridoje įvykusi skaudi aviakatastrofa nusinešė devynių žmonių gyvybes. Nedidelis privatus lėktuvas „Learjet 60“, skridęs iš Ostino į Bahamų salas, staiga nėrė žemyn ir rėžėsi į greitkelį. Orlaivis sprogo, o juo skridę žmonės neišgyveno.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Sekmadienį Floridoje įvykusi skaudi aviakatastrofa nusinešė devynių žmonių gyvybes. Nedidelis privatus lėktuvas „Learjet 60“, skridęs iš Ostino į Bahamų salas, staiga nėrė žemyn ir rėžėsi į greitkelį. Orlaivis sprogo, o juo skridę žmonės neišgyveno.

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Tarp aukų – technologijų verslininkas, jo žmona, du mažamečiai vaikai ir jauna pilotė, kurios svajonė buvo skraidyti, skelbė bbc.com.

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Įvyko tragedija

Nacionalinė transporto saugumo valdyba pradėjo tyrimą, siekdama išsiaiškinti, kas galėjo lemti tragediją. Aiškinamasi, ar prie katastrofos prisidėjo apledėjimas, turbulencija ir galbūt žmogiškoji klaida.

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Kaip pranešama, per nelaimę gyvybės neteko Teksaso technologijų verslininkas Adamas Robinsonas, jo žmona Helen ir du jų vaikai – ketverių Emma bei dvejų Charlie.

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Bendrame kai kurių žuvusiųjų artimųjų pareiškime šeima buvo apibūdinta kaip atsidavę tėvai, o jų vaikai – kaip didžiausia gyvenimo šviesa.

„Helen ir Adamą siejo meilė, kuri tęsis amžinai. Jų šiluma, dosnumas ir gebėjimas priversti žmones jaustis laukiamais palietė daugybę gyvenimų“, – rašoma pareiškime.

Adamas Robinsonas savo „LinkedIn“ profilyje buvo nurodęs esantis bendrovių „RB2B“ ir „Retention.com“ įkūrėjas bei vadovas, taip pat bendrovės „Moltsets“ vadovas. Anksčiau jis dirbo tarptautinėje finansinių paslaugų bendrovėje „Lehman Brothers“ ir bankų grupėje „Barclays“.

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Apie verslininko mirtį prabilo ir jo kolega, technologijų verslininkas Jesse Ouellette. Jis pasakojo, kad Adamas Robinsonas jam padėjo kuriant nuosavą verslą, o ilgainiui tapo artimu draugu.

„Jis tapo mano draugu – žmogumi, su kuriuo vienodai matėme, kaip reikėtų kurti programinės įrangos įmones. Jis galėjo su jumis nesutikti beveik dėl bet ko, tačiau kažkokiu būdu po tokio pokalbio jį pamėgdavai dar labiau“, – rašė J. Ouellette.

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Tuo metu Helen, kaip skelbia žiniasklaida, buvo menininkė. Jos tėvas Dudley Sharpas Floridos naujienų portalui „The Palm Beach Post“ sakė, kad žinia apie šeimos netektį buvo didžiulis smūgis.

„Lėktuve buvo mūsų dukra, jos vyras ir du anūkai“, – sakė jis.

Kartu su Adamu Robinsonu, jo žmona ir vaikais lėktuvu skrido dar trys žmonės – Rachel Reed, Charmi Fehr ir Anita Maria Cetina

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Bendrame artimųjų pareiškime Rachael Reed ir Charmi Fehr buvo apibūdinti kaip žmonės, kupini džiaugsmo ir nuotykių troškimo.

„Jie be galo mylėjo savo artimuosius – visa širdimi, nuoširdžiai ir be jokių dvejonių. Nuo pat pirmos pažinties akimirkos jie visi buvo atsidavę vieni kitiems ir gyvenimui, kurį kūrė kartu“, – teigiama pareiškime.

Apie A. M. Cetiną artimieji taip pat atsiliepė itin šiltai. Pasak jų, moteris rūpinosi mažaisiais Emma ir Charlie ir buvo tapusi neatsiejama šeimos dalimi.

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„Ji švelniai ir atsidavusiai rūpinosi Emma ir Charlie, ji iš tiesų buvo šeimos dalis. Ji mums parodė, ką reiškia besąlygiška meilė ir atsidavimas“, – rašoma pareiškime.

Tarp žuvusiųjų – ir 55-erių lėktuvo pilotas Jeffas Gregory. Jo tapatybę patvirtino privatiems skrydžiams paslaugas teikianti bendrovė „East Coast Jets“, kurioje vyras anksčiau dirbo.

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„Mus labai nuliūdino žinia, kad kapitonas Jeffas Gregory buvo tarp žmonių, žuvusių per vakarykštę tragišką aviakatastrofą“, – pirmadienį išplatintame pareiškime teigė bendrovės atstovas.

JAV žiniasklaida taip pat nustatė, kad lėktuvo antrąja pilote buvo vos 20 metų Nathalia Filgueiras. Piloto licenciją mergina įgijo būdama vos 17-os.

Jos motina Camila Corteleti JAV žiniasklaidai patvirtino, kad dukra žuvo per lėktuvo sprogimą.

„The New York Times“ ji pasakojo, kad Nathalia žavėjosi skraidymu.

„Jai patiko laisvės pojūtis. Pasaulį iš aukštai matyti buvo visiškai kitokia patirtis“, – sakė motina.

 

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