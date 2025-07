Tragiška nelaimė: 13-metis žuvo nuo tėčio paleistos kulkos

Nelaimė įvyko šeštadienio vakarą bute Neiplyje, Floridoje.

Policija pranešė, kad apie 20 val. vietos laiku gavo pranešimą apie šaudymą.

13-metis žuvo nuo tėčio paleistos kulkos

Nors įvykio aplinkybės dar tiriamos, sulaikytųjų nėra – pareigūnai teigia, jog tai buvo „atskiras incidentas“.

„Mūsų šeima išgyvena neapsakomą skausmą dėl šios tragiškos nelaimės. Melskitės už mus, kol gedime savo mylimo anūko Anthony netekties“, – sakoma Chapmanų poros pareiškime.

Jie taip pat paprašė privatumo šiuo sunkiu metu.

Gregory Zecca dirba kartu su Chapmanu jo komandoje, gaudančioje bėglius. Duane'as Chapmanas su Francie susituokė 2021 m., po to, kai mirė jų buvę sutuoktiniai.

Duane'as Chapmanas išgarsėjo kaip realybės šou „Dog the Bounty Hunter“ (2004–2012) žvaigždė. Laidoje taip pat dalyvavo jo velionė žmona Beth ir kiti šeimos nariai.

Vėliau pora pasirodė dar keliuose projektuose, įskaitant „Dog and Beth: On the Hunt“ (2013–2015) bei „Dog’s Most Wanted“ (2019).