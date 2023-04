TOP8 įdomiausi faktai apie nėštumą

REKLAMA

Dainavimas kaip pagalba gimdyvėms

Sumažinti būsimosios mamytės skausmus gimdymo metu padeda... balso stygos. Ir šį kartą turimas omenyje ne rėkimas, o dainavimas. Pasirodo, dainavimą galima naudoti kaip skausmą malšinančią priemonę. Jeigu gimdydama moteris aktyviai atliks kokią nors savo labai mėgstamą kompoziciją, šio proceso metu organizmo išskirti endorfinai stipriai veiks ir sumažins būsimosios mamytės kančias.

Įdomu tai, kad ši technika yra tipiška Indijos ir Maroko kultūrai – čia ji praktikuojama nuo neatmenamų laikų.

Naujagimio akių spalva

Beveik visi vaikučiai į šį pasaulį ateina turėdami pilkai mėlynas arba mėlynas akeles. Pilkai mėlyną spalvą nulemia tai, kad mažyliai laikinai neturi melanino. Sulaukus maždaug pusės metukų, paprastai spalva pradeda keistis: jeigu melanino mažai, akių spalva lieka melsva, o jeigu daug – jos tampa žalios arba rudos (pigmento kiekis yra nulemtas genetiškai).

Kalbėjimo nauda

Pasirodo, kalbėjimas nėštumo metu su būsimuoju mažyliu yra ne tuščias laiko gaišimas, o netgi labai naudingas dalykas. Tai daro teigiamą įtaką vaikučio intelektui! Na, o pokalbiai su naujagimiu mažylio protines galimybes padidina dar labiau...

Vakarų specialistai nustatė, kad pusvalandis bendravimo per dieną be jokio pašalinio triukšmo užtikrina didelį intelekto koeficientą ir protinius gabumus: tokie vaikučiai ima kalbėti anksčiau už savo bendraamžius, be to, savo tėvelius jie džiugina geresniais pažymiais, nei tie, kurie mamytės nėštumo metu negirdėjo jos balso.

Sąrėmiai po gimdymo

Tikėsi ar ne, tačiau nemaža dalis naujai iškeptų mamyčių netgi ir po vaikučio gimimo jaučia sąrėmius. Šie nevalingi gimdos susitraukimai gali išnykti praėjus keletai dienų. Gydytojai spėja, kad organizmas tokiu būdu bando sustabdyti kraujavimą.

Tačiau taip nutinka nebūtinai. Šiuolaikinės mamos sąrėmių gali ir nejausti, nes dauguma iš jų po gimdymo pradeda gerti įvairius medikamentinius preparatus, slopinančius nemalonius pojūčius.

Valgymas už du

Net jeigu tau pačiai niekada neteko su tuo susidurti, tikriausiai esi girdėjusi, kad kai kurioms būsimosioms mamytėms nėštumo metu pasireiškė tiesiog žvėriškas alkio jausmas. Kitos gi ir nenorėdamos į lėkštę įsideda daug daugiau, negu joms reikia, nes tiki, kad valgyti šiuo periodu reikia už du.

Vis dėlto specialistai įrodė, kad yra visai ne taip. Anot jų, kad vaikutis galėtų normaliai vystytis, moteriai užtenka suvartoti 300 kalorijų per dieną daugiau, negu įprastai. Tiek gali būti viename jogurto indelyje.

Nėščias tėtukas

Stebėdami augantį antrosios pusės pilvuką, nemaža dalis vyrų savo kailiu patiria, kas yra nėštumas. Jie taip pat gali pradėti skųstis staigia nuotaikų kaita, potraukiu kokiam nors konkrečiam maisto produktui, mėšlungiu, nugaros skausmais, nuovargiu ir alpimu, rytais juos gali varginti kiti nėščiosioms būdingi simptomai, augti svoris. Nutinka ir taip, kad kai kurie iš jų partnerės sąrėmių metu taip pat pajunta stiprius pilvo skausmus.

Medicinoje šis reiškinys vadinamas „kuvado sindromu“ (iš prancūzų kalbos couver – „perėti kiaušinius“). Jis nėra toks jau retas. Aiškinimų daug ir įvairių. Vieni kaltę suverčia hormonams, kiti – psichologijai.

Uoslės paaštrėjimas

Baigiantis pirmajam nėštumo trimestrui, nemaža dalis dailiosios lyties atstovių pastebi, kad paaštrėjo jų uoslė. Kai kurie specialistai mano, kad taip gamta stengiasi apsaugoti būsimąją mamytę ir jos mažylį nuo kenksmingo, nešviežio ir vaisiui pavojingo maisto.

Tačiau dėl to, kad kraujo į nosį priteka daugiau, gali prasidėti ir kraujavimas iš nosies. Paprastai tai aiškinama hormoninio fono pokyčiais.

Nėštumas ir saulė

Saulėta diena – tai puikus džiaugsmo ir sveikatos šaltinis. Saulė yra gyvybė ir energija. Atstatyk savo pilvuką kelioms minutėms taip, kad jį apšviestų saulė – juk tavo mažylis jau nuo šešioliktos nėštumo savaitės mato šviesą ir jaučia šilumą. Saulės spinduliai skatina vitamino D, reguliuojančio mikroelementų (kalcio, magnio ir fosforo) apykaitą, gamybą organizme. Vaikutis bet kuriuo atveju pasiims tai, kas jam reikalinga, tačiau aplinkos sąlygas jam sukuria būtent mama, todėl labai svarbu, kad ji darytų tai tinkamai, patirdama gyvenimo malonumą.