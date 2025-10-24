To Lietuvoje nematė seniai: pigiausių bilietų kaina „Pitbull“ koncerto viešoje prekyboje privers atsilošti

Pigiausius stovimus bilietus į „Pitbull“ koncertą Kaune buvo galima įsigyti už 82 eurus, tačiau jie buvo išgraibstyti žaibiškai.
„Pitbull“ koncerto bilietų kaina – įspūdinga
Norintiems sudalyvauti neeiliniame renginyje ir vis dar neturintiems bilietų, už šį malonumą teks pakloti įspūdingą sumą.
Kaip galima matyti bilietai.lt svetainėje, šiuo metu pigiausi bilietai į „Pitbull“ koncertą kainuoja 235 eurus.
Tuo tarpu brangiausių bilietų kaina siekia net 457 eurus.
Primename, kad amerikos muzikos žvaigždė Pitbull 2026 m. liepos 31 d. pirmą kartą pasirodys Lietuvoje – koncertas vyks Dariaus ir Girėno stadione Kaune.
„Pitbull“ – pasaulinio garso amerikiečių ir kubiečių kilmės dainininkas, reperis bei prodiuseris, išgarsėjęs tokiais hitais kaip „Give Me Everything“, „Timber“, „International Love“ ir „Feel This Moment“.
Savo karjerą jis pradėjo dar 2000-ųjų pradžioje Majamyje, o šiandien jo vardas žinomas kiekviename žemyne. „Pitbull“ dainos skamba sporto arenose, klubų vakarėliuose ir didžiausiose televizijos ceremonijose – nuo „MTV Music Awards“ iki „Super Bowl“ pasirodymų.
Scenoje jį lydi įspūdinga šviesų ir šokėjų komanda, o jo koncertai vadinami „geriausia vakarėlio terapija“ – tiek dėl energijos, tiek dėl jo gebėjimo užkurti publiką bet kurioje pasaulio vietoje.
