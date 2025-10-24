Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

To Lietuvoje nematė seniai: pigiausių bilietų kaina „Pitbull“ koncerto viešoje prekyboje privers atsilošti

2025-10-24 13:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 13:10

Penktadienį 12 valandą prasidėjo vieša bilietų prekyba į didelio dėmesio sulaukusį renginį – kitų metų vasarą Kaune, Dariaus ir  Girėno stadione, įvyksiantį amerikiečių žvaigždės „Pitbull“ koncertą. Tačiau pigiausių bilietų neliko akimirksniu.  

Pitbull (nuotr. SCANPIX)

6

Pigiausius stovimus bilietus į „Pitbull“ koncertą Kaune buvo galima įsigyti už 82 eurus, tačiau jie buvo išgraibstyti žaibiškai.  

„Pitbull“ koncerto bilietų kaina – įspūdinga 

Norintiems sudalyvauti neeiliniame renginyje ir vis dar neturintiems bilietų, už šį malonumą teks pakloti įspūdingą sumą.  

Kaip galima matyti bilietai.lt svetainėje, šiuo metu pigiausi bilietai į „Pitbull“ koncertą kainuoja 235 eurus.  

Tuo tarpu brangiausių bilietų kaina siekia net 457 eurus.

Primename, kad amerikos muzikos žvaigždė Pitbull 2026 m. liepos 31 d. pirmą kartą pasirodys Lietuvoje – koncertas vyks Dariaus ir Girėno stadione Kaune.

„Pitbull“ – pasaulinio garso amerikiečių ir kubiečių kilmės dainininkas, reperis bei prodiuseris, išgarsėjęs tokiais hitais kaip „Give Me Everything“, „Timber“, „International Love“ ir „Feel This Moment“.

Savo karjerą jis pradėjo dar 2000-ųjų pradžioje Majamyje, o šiandien jo vardas žinomas kiekviename žemyne. „Pitbull“ dainos skamba sporto arenose, klubų vakarėliuose ir didžiausiose televizijos ceremonijose – nuo „MTV Music Awards“ iki „Super Bowl“ pasirodymų.

Scenoje jį lydi įspūdinga šviesų ir šokėjų komanda, o jo koncertai vadinami „geriausia vakarėlio terapija“ – tiek dėl energijos, tiek dėl jo gebėjimo užkurti publiką bet kurioje pasaulio vietoje.

