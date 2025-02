„Tinder“ pasimatymas baigėsi tragedija: paviešintas šiurpus vaizdo įrašas

Grace buvo 22 metų britė iš Eseksso, keliaujanti po pasaulį po universiteto baigimo.

Nusikaltimo detalės šokiruoja

2018 m. gruodžio 1 d., būdama Naujojoje Zelandijoje, ji susitiko su 26 metų vyru Jesse Kempsonu, kurį buvo sutikusi per „Tinder“ pažinčių programėlę. Jie praleido vakarą bare, o vėliau išėjo į vyro butą Oklande. Kitą dieną ji nebeatsiliepė į žinutes, o po kelių dienų jos šeima paskelbė apie jos dingimą. Tai įvyko likus dienai iki merginos 22-ojo gimtadienio.

Vėliau paaiškėjo, kad tą vakarą vyras ją pasmaugė lytinių santykių metu. Jis bandė nuslėpti įkalčius: nupirko valymo priemonių, išsinuomojo automobilį ir paslėpė jos kūną lagamine, kurį užkasė miške netoli Oklando.

REKLAMA

REKLAMA

Jis buvo pripažintas kaltu dėl jos nužudymo ir nuteistas kalėti iki gyvos galvos be lygtinio paleidimo 17 metų.

Šeimos draugas sakė, kad vyras susitikinėjo su keliomis keliauninkėmis iš Didžiosios Britanijos ir mėgavosi „jaunų moterų draugija“. Be nusikaltimų prieš Grace, prieš aštuonis mėnesius jis išprievartavo kitą turistę ir buvo nuteistas už kelis nusikaltimus prieš buvusią partnerę.

REKLAMA

Kaip ir vėliau su Grace, J. Kempsonas nusivedė savo auką į pasimatymą per „Tinder“, o paskui parsivedė ją į savo motelio kambarį. Oklando Aukštajame teisme vykusiame teismo procese buvo išgirsta, kad jis fantazavo ir potencialioms seksualinėms partnerėms meluodavo, kad turi ryšių su įžymybėmis, yra našlaitis ir net serga vėžiu.

Be to, per pirmąją apklausą jis melavo policijai, tvirtindamas, kad su Grace išsiskyrė po to, kai dvi valandas kartu gėrė.

REKLAMA

REKLAMA

Paviešintas šiurpus vaizdo įrašas

Vaizdo kameros parodė, kad tą vakarą, kai Grace dingo, 21.40 val. ji buvo J. Kempsono viešbutyje, kuriame jis gyveno, kartu su juo. Vėliau vyras buvo užfiksuotas lifte su lagaminu, kuriame buvo merginos kūnas.

Telefono duomenys parodė, kad jis naudojosi „Google“ naršydamas interneto svetainėse, kuriose buvo ieškoma didelių krepšių, lagaminų ir automobilių nuomos, kad galėtų atsikratyti Grace kūno po jos mirties.

Policija rado jos kūną negilioje kapavietėje, krūmynuose.