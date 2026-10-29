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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie Lietuvos įžymybes?

2026-10-29 19:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 19:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kaip manote, ar gerai pažįstate Lietuvos įžymybes? Šiame teste teks pasukti galvą apie jų asmeninį gyvenimą ir atliekamas dainas.

Lietuvos įžymybės (nuotr. asm. archyvo, D. Kučio ir Laimos Geležės)

Kaip manote, ar gerai pažįstate Lietuvos įžymybes? Šiame teste teks pasukti galvą apie jų asmeninį gyvenimą ir atliekamas dainas.

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