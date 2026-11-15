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TV3 naujienos > Žmonės > Tautos bukiausias

„Tautos bukiausio“ nugalėtoja Joana Bartaškienė: „Galbūt daug bus kalbų...“

2026-11-15 22:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 22:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Štai ir viskas – paaiškėjo, kuri žvaigždė pelnė „Tautos bukiausio“ titulą. Dėl jo varžėsi trys visų puikiai pažįstamos ir per projektą pamiltos garsenybės – Oksana Pikul, Žilvinas Grigaitis ir Joana Bartaškienė.

Štai ir viskas – paaiškėjo, kuri žvaigždė pelnė „Tautos bukiausio“ titulą. Dėl jo varžėsi trys visų puikiai pažįstamos ir per projektą pamiltos garsenybės – Oksana Pikul, Žilvinas Grigaitis ir Joana Bartaškienė.

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O projekto nugalėtoja tapo būtent Joana Bartaškienė!

Joanos Bartaškienės padėkos kalba

Atsiimdama „Tautos bukiausio“ statulėlę Joana nepraleido progos padėkoti už tokį nuotykį:

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„Galbūt daug bus kalbų, kad kaip čia tokiame amžiuje tokių klausimų nežinoti. Žaisdami mes susidraugaujame, atrandame naujų bendraminčių, mes daug ką sužinome vieni iš kitų ir iš va šitų visų užduočių. Gal kai kurių klausimų ir gėda mano amžiuje nežinoti, buvo tokių, kur reikėjo, bet man atrodo, kad beveik prieš 60 metų baigus mokyklą ir dabar būnant man tokiai aktyviai savo srity, kur aš turiu pilną galvą darbų, man čia šitie visi klausimai neaktualūs. Nei praeitus tuos šešis dešimtmečius, nei dar į priekį.

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Man galvoje buvo ir šito žaidimo metu, kokius žingsniukus įdomesnius savo moterims tokio gražaus auksinio amžiaus sugalvot, kokia muzika ką parinkti ir tuo pačiu džiaugiausi šiuo žaidimu. Labai malonūs buvo jauni mokytojai, dalyviai, kaip išmokau daug modernių žodžių. Kaip mes sakydavome, kabinam ar kadrinam, o dabar ryzinam. Ryzinam. Aš jau pasakysiu savo amžiaus žmonių tarpe, jie sakys: „Kokius tu čia ryžius ar apie ryžius kalbi?“ O aš jau būsiu mandra, papasakosiu, kiek visokių naujadarų išmokau.

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Žodžiu, labai buvo smagu. Dėkoju ir to žaidimo iniciatoriams, ir mokytojams, kad taip gražiai ir į kampą pastatydavo. Aš suprantu. Ir aš džiaugiausi, kad aš jaučiausi kaip savo laikais mokinė. Buvau padykusi ir labai greita, labai žaisminga. Aš tokia buvau prieš 60 metų. Tai dėkoju visai kūrybinei komandai“, – dėkingumo neslėpė J. Bartaškienė.

Visą akimirką pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

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