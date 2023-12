Šventinis kulinarijos šou su Selena Gomez: atskleidė gerbėjams dar negirdėtų faktų

Kartu su profesionaliais šefais atlikėja savo kuriamoje laidoje nagrinėja maisto gaminimo vingrybes ir dalijasi patarimais, kaip išvengti kulinarinių nelaimių.

Filmuodama specialią šventinę laidos „Selena ir virtuvės šefai“ versiją, kuri jau yra prieinama „discovery+“ žiūrovams, ji atskleidė gerbėjams dar negirdėtų faktų apie save.

Nuo patiekalo, kurio niekada nesutiktų valgyti, iki mėgstamiausio kiaušinių paruošimo būdo – savo pomėgiais ir atsakymais į linksmus klausimus dainininkė pasidalino kalėdinės laidos filmavimo užkulisiuose.

S. Gomez paatviravo, kad gyvena su seneliais, tad atsitiktinį antradienio vakarą tikriausiai skanautų kuo nors, ką močiutė pagamino iš vakaro.

Drauge su ja dainininkei dažnai tenka suktis virtuvėje, tad ir labiausiai jai nostalgiją keliantis patiekalas ruošiamas pagal senelės receptą.

Kokį patiekalą ji norėtų išmokti gaminti pati, kuo mėgaujasi pertraukėlės tarp filmavimų metu ir atsakymus į kitus klausimus galima išvysti pilname vaizdo įraše.

Specialioje laidoje – dėmesys šventiniam stalui

Kalėdinėje laidoje „Selena ir virtuvės šefai: šventės namuose“ žinoma dainininkė į kulinarinius atradimus leidžiasi su tokiais žymiais amerikiečių virtuvės šefais kaip Ericas Adjepongas, Alexas Guarnaschelli, Michaelas Symonas ir Claudette Zepeda.

Jie pateikia naudingų patarimų, padėsiančių patobulinti įgūdžius virtuvėje ir atskleidžia, kaip pagaminti savo mėgstamiausius švenčių patiekalus, kurie per šias Kalėdas maloniai nustebintų ne vieną svečią.

Iš viso laidą sudarys keturios dalys, 3 iš kurių jau galima rasti specialioje „discovery+“ kalėdinėje kolekcijoje, kurioje – tokie filmai ir laidos, kaip HGTV šou apie naujų atostogų namų šeimoms paieškas „Nekilnojamo turto medžiotojai“.

Paskutinis Selenos Gomez laidos epizodas pasirodys gruodžio 28 dieną.

Detektyvų mėgėjai rinkinyje gali rasti platų „Investigation Discovery“ tiriamosios dokumentikos laidų pasirinkimą: „Vyrai, kurie pavogė Kalėdas“ („The Men Who Stole Christmas“), „Žmogžudystė Kalėdų rytą“ („Murder on Christmas Morning“), „Kalėdų vakarėlio žmogžudystės paslaptis“ („A Christmas Party Murder Mystery“), „Žmogžudystė po Kalėdų eglutėmis“ („Murder Under the Christmas Trees“).

Kalėdinėje kolekcijoje įdomaus sau ras ir kelionių programų gerbėjai, pavyzdžiui, netikėčiausias ir keisčiausias Kalėdų šventės vietas Jungtinėse Amerikos Valstijoje pristatančią „Travel Channel“ laidą „Ekstremalios Kalėdos“ („Xtreme Xmas“) ir daugelį kitų.

Kalėdinė „discovery+“ filmų ir laidų kolekcija Lietuvoje jau pasiekiama „Go3“ televizijos ir „MEGOGO“ žiūrovams.