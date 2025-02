Švedų muzikos chuliganai „Viagra Boys“ vasarą grįžta į sostinę

REKLAMA

Video: „Viagra Boys“ – Sports

Anonsuodami naują koncertų turą, „Viagra Boys“ vaizdo įraše soc. tinkluose juokauja, kad reklamuosis kopijuodami „Fontaines D. C.“ stilių: „Nusidažysime plaukus ir nusipirksim geresnius akinius nuo saulės. Akinių nuo saulės reikėtų didesnių arba mažesnių nei „Fontaines D. C.“ Tačiau geriausia „Viagra Boys“ reklama yra tai, ką jie išdarinėja scenoje.

„Koncerte mošpitino VISA salė“, „Alaus pilvas, kuris išsaugojo rokenrolą“, „Gyvai „Viagra Boys“ skamba geriau nei įraše“, „Tai vienintelė grupė, kurios pasirodyme nemačiau nei vieno telefono. Visi tiesiog šoka ir mėgaujasi akimirka!“,– sako gyvai „Viagra Boys“ patyrę ir priduria, kad nori dar.

Video: „Viagra Boys“ – Punk Rock Loser

Šiandien „Viagra Boys“ globoja garsi švedų leidybinė kompanija „Year0001“, kuri taip pat rūpinasi Yung Lean, Bladee bei daug kitų gerų. „Viagra Boys“ sako, kad susikūrė atskirą muzikos kultūrą ir sceną, kuri susideda tik iš jų pačių. Tikra tiesa, nes panašių į juos nėra. „Viagra Boys“ siela Sebastianas Murphy yra gimęs būti frontmenu. Nuogas tatuiruotas pilvas, akiniai nuo saulės, užkimęs balsas ir svyruojantys klubai – jo neįmanoma sumaišyti su niekuo kitu. „Panieka autoritetams ir visuomenės lūkesčiams yra mano sielos dalis, o viskas, kas įvyksta scenoje yra tikra“, – sako Sebastianas.

Video: „Viagra Boys“ – Research Chemicals

„Viagra Boys“ kūryba pilna tamsaus, satyrinio humoro, nuodėmių, kritikos pasauliui ir suaugusiųjų turinio. Jie turi nuomonę, savitą požiūrį ir niekas kitas jų niekada neužčiaups. Albume „Cave World“ „Viagra Boys“ liejo kritiką pasauliui ir sąmokslo teorijoms, o dabar, pilni absurdo ir saviironijos, atsigręžia į save. Balandžio 25 d. į pasaulį bus paleistas naujausias „Viagra Boys“ leidinys „viagr aboys“, kurio jau dabar laukia daugybę žmonių ir muzikos kritikų visame pasaulyje. Singlas „Man Made of Meat“, įkvėptas bendro turo su „Queens Of The Stone Age“, juokiasi iš tavo motinos „OnlyFans“, svajoja apie nemokamus „LL Bean“ megztinius ir garsiai atsikrenkščia tau į veidą. „Viagra Boys“ pasitelkę humorą ir nihilizmą, dorojasi su egzistencine gyvenimo beprasmybe ir nieko nepriima rimtai. Jie meistriškai provokuoja, tačiau nieko neįžeidžia. „Didžiausias „Viagra Boys“ triukas – puikiai mėgdžioti tuos, kuriuos jie niekina“, – sako vienas įtakingiausių muzikos leidinių „Pitchfork“.

Video: „Viagra Boys“ – Man Made of Meat

Šiandienos autotune’o, tiktok’ų ir blizgučių muzikos pasaulyje „Viagra Boys“ yra gaivus oro gurkšnis. Jų eenergingi gyvi pasirodymai yra pavyzdiniai, iš kurių daugelis galėtų pasimokyti. Liepos 4 d. „Viagra Boys“ didžiajame Lukiškių kalėjimo kieme surengs koncertą, kuris bus didelis, prakaituotų ritmų, aštrių pasisakymų ir apokalipsę pranašaujančių dainų vakarėlis. Laukia išskirtinis muzikos įvykis, kuris aidės toli ir ilgam įsirėš į atmintį.