Susituokė „Eurovizijos“ nugalėtojas: pamilo vyresnę gražuolę

Svarbiąją dieną pora pasirūpino ir tarpusavyje derančia apranga.
D. Cameron rinkosi elegantišką, liemenį išryškinantį kostiumą, baltą kaklaraištį bei pečius dengiančią skraistę, o D. Davidas vilkėjo šviesų, dramblio kaulo atspalvio kostiumą, kurį pagyvino šilkinis šalikas, skelbė people.com.
Netikėtos sužadėtuvės namuose
Poros meilės istorija prasidėjo 2023 metais. Gandai apie jų santykius pasklido po to, kai D. Cameron apsilankė viename iš „Måneskin“ koncertų.
2024-ųjų sausį pora buvo pastebėta kartu vakarieniaujanti Los Andžele, o po mėnesio pirmą kartą kartu pasirodė ant raudonojo kilimo – kasmetiniame Clive'o Daviso prieš „Grammy“ apdovanojimus rengiamame vakarėlyje.
Netrukus D. Cameron viešai patvirtino jų santykius. 2024-ųjų vasario 4-ąją ji socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo nuotrauka, kurioje D. Davidas neša jos aukštakulnius.
Tų pačių metų birželį dainininkė žurnalui „Cosmopolitan“ negailėjo gražių žodžių savo mylimajam.
„Jis yra geriausias žmogus, kokį esu sutikusi savo gyvenime. Praleidi su juo vos dvi minutes ir supranti, kad jis yra pats maloniausias, dosniausias, nekalčiausias ir atsidavęs žmogus. Jis tiesiog turi nuostabią, jautrią sielą“, – apie D. Davidą pasakojo ji.
2026-ųjų sausį pora paskelbė apie sužadėtuves. D. Cameron socialiniame tinkle „Instagram“ pademonstravo žiedą ir prie nuotraukos parašė: „Mano mėgstamiausia gyvenimo dalis. Laimingų Naujųjų metų.“
Vėliau laidoje „The Tonight Show with Jimmy Fallon“ atlikėja atskleidė daugiau sužadėtuvių detalių. Ji pasakojo, kad žiedas jai atrodo „gražus“ ir „tobulas“, o ypač svarbu tai, kad prie jo kūrimo prisidėjo ir pats D. Davidas.
Piršlybos įvyko poros namuose, be pašalinių akių ir ypatingos pompastikos. Nors D. Cameron nujautė, kad netrukus gali sulaukti sužadėtuvių, D. Davidas pasirinko netikėtą momentą – tuo metu jiedu ruošėsi kelionei ir krovėsi daiktus.
„Drabužiai visur aplink, aš su dideliais marškinėliais, be jokio makiažo, plaukai dar šiek tiek šlapi po dušo, o aš lakstau po mūsų namus kaip koks mažas padarėlis“, – prisiminė ji.
Dainininkė neslėpė, kad netikėtumas ją visiškai išmušė iš vėžių: „Akimirkai pamiršau, kaip funkcionuoti – mano smegenys tiesiog perskilo pusiau.“
Galiausiai ji grįžo į svetainę, kur D. Davidas paaiškino, kodėl piršlyboms pasirinko būtent jų namus. Anot jo, poros gyvenime ir taip netrūksta viešų, didelių akimirkų, todėl šiai progai norėjosi visiško paprastumo.
„Žinau, kad kai kurios merginos nori rožių žiedlapių. Žinau, galbūt tikėjaisi kažko didelio, bet mūsų gyvenimas ir taip yra labai didelis, jame netrūksta viešų akimirkų, todėl mums tame nebėra romantikos“, – D. Davido žodžius prisiminė D. Cameron.
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