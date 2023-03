Sunkiai sergantis 67-erių Bruce'as Willisas pasirodė viešumoje: būklė toliau prastėja

67 metų Holivudo ikona praėjusiais metais pasitraukė iš aktorystės, nes pradėjo kovoti su afazija, dėl kurios pablogėjo jo gebėjimas kalbėti, o vasario 16 d. jo šeima bendru pareiškimu patvirtino, kad jo būklė progresavo iki demencijos, rašo dailymail.co.uk.

Willisas vilkėjo mėlyną megztinį, juodus sportbačius ir vilnonę kepurę, kai su dviem draugais Kalifornijoje gėrė kavą.

Silpnaprotis žvaigždė paskutinį kartą viešumoje buvo pastebėtas sausio pabaigoje, kai išėjo pietauti su draugais Los Andžele, likus vos kelioms savaitėms iki diagnozės paviešinimo.

Dimensija pažeidžia už kaktos esančią smegenų skiltį, kuri koordinuoja elgesį, problemų sprendimą, planavimą ir emocijas, o jos simptomai apima asmenybės pokyčius, įkyrų elgesį ir kalbėjimo sunkumus.

REKLAMA

Jo žmonos Emmos Heming, buvusios žmonos Demi Moore ir penkių dukterų pareiškime, kuris praėjusį mėnesį buvo paskelbtas Frontotemporalinės degeneracijos asociacijos (The Association for Frontotemporal Degeneration) interneto svetainėje, rašoma: „Mūsų šeima pirmiausia norėjo išreikšti didžiausią dėkingumą už neįtikėtiną meilę, paramą ir nuostabias istorijas, kurių visi sulaukėme po to, kai pasidalijome pradine Bruce'o diagnoze.

REKLAMA

Atsižvelgdami į tai, norėjome jums pranešti naujausią informaciją apie mūsų mylimą vyrą, tėvą ir draugą, nes dabar geriau suprantame, ką jis patiria.

Nuo tada, kai 2022 m. pavasarį paskelbėme apie Bruce'o afazijos diagnozę, jo būklė progresavo ir dabar turime tikslesnę diagnozę: demenciją.

Deja, bendravimo sunkumai yra tik vienas iš ligos, su kuria susiduria Bruce'as, simptomų. Nors tai skausminga, tačiau tai yra palengvėjimas, kad pagaliau turime aiškią diagnozę.

REKLAMA

Tai yra žiauri liga, apie kurią daugelis iš mūsų niekada nėra girdėję ir kuri gali pasiglemžti kiekvieną. Jaunesniems nei 60 metų žmonėms tai yra dažniausia demencijos forma, o kadangi diagnozės nustatymas gali užtrukti ne vienerius metus, tikėtina, kad liga paplitusi daug daugiau, nei žinome.

Šiandien ši liga nėra gydoma, tačiau tikimės, kad artimiausiais metais ši padėtis pasikeis. Kadangi Bruce'o būklė progresuoja, tikimės, kad bet koks žiniasklaidos dėmesys bus sutelktas į šią ligą, apie kurią reikia kur kas daugiau informacijos ir tyrimų. Bruce'as visada tikėjo, kad savo balsą pasaulyje reikia naudoti tam, kad padėtų kitiems ir viešai bei privačiai informuotų apie svarbius klausimus.

REKLAMA

REKLAMA

Mes žinome, kad jei šiandien jis galėtų, tikrai norėtų atsiliepti atkreipdamas į tai visuotinį dėmesį ir palaikydamas ryšį su tais, kurie taip pat susiduria su šia alinančia liga ir jos poveikiu daugeliui žmonių bei jų šeimų.

Mūsų šeima yra tik dar viena šeima, kurios artimas žmogus serga demencija, ir mes raginame kitus, kurie susiduria su šia liga, ieškoti informacijos ir paramos, kurią teikia AFTD (@theaftd, theaftd.org).“