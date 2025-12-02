 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Sunkiai sergančio Bruce`o Williso žmona nesulaiko ašarų: priėmė skaudžiausią sprendimą

2025-12-02 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 12:25

Holivudo legenda Bruce’as Willisas tęsia kovą su frontotemporaline demencija (FTD) – liga, kuri keičia žmogaus kalbą, asmenybę ir palaipsniui blogina kognityvines funkcijas. Jo žmona Emma Heming Willis atvirai papasakojo apie vieną sunkiausių sprendimų šeimos gyvenime ir apgynė savo pasirinkimą perkelti aktorių į kitus namus.

Bruce Willis su šeima su šeima (Nuotr. soc. tinklų, SCANPIX ir 123rf.com))
7

Holivudo legenda Bruce’as Willisas tęsia kovą su frontotemporaline demencija (FTD) – liga, kuri keičia žmogaus kalbą, asmenybę ir palaipsniui blogina kognityvines funkcijas. Jo žmona Emma Heming Willis atvirai papasakojo apie vieną sunkiausių sprendimų šeimos gyvenime ir apgynė savo pasirinkimą perkelti aktorių į kitus namus.

REKLAMA
0

71-erių aktorius, auginantis penkis vaikus – dvi jauniausias dukras su 47-erių Emma – nuo 2022 m. gyvena su FTD diagnoze. Šių metų rugpjūtį Emma priėmė širdį draskantį sprendimą: Bruce’ą perkelti į antruosius namus, esančius netoli šeimos rezidencijos, kad jis galėtų būti nuolat prižiūrimas profesionalių slaugytojų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bruce Willis ir Emma Heming Willis
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Bruce Willis ir Emma Heming Willis

Priėmė sunkų sprendimą

Kalbėdama „End Well 2025“ konferencijoje, ji neslėpė emocijų ir paaiškino, kad sprendimą lydėjo žmonių kritika. „Tai buvo sunkiausias sprendimas. Tai ne tas gyvenimas, kurį įsivaizdavau“, – sakė ji, vos tramdydama ašaras.

REKLAMA
REKLAMA

Moteris pridūrė: „Tai neįmanomi sprendimai. Aš turėjau padaryti tai, kas geriausia ir saugiausia mūsų šeimai. Žinojau, kad būsiu smerkiama, tačiau sąžiningumas man buvo svarbiausia.“

REKLAMA

Emma pabrėžė, kad didžiausias spaudimas kilo iš išorės, ne iš artimųjų: „Įdomiausia tai, kad vertinimai ateina iš pašalinių žmonių, o ne iš mūsų šeimos.“

Nepaisant skausmingo sprendimo, Emma teigia, kad dabar šeima jaučiasi stabilesnė ir tvirtesnė. „Tai buvo geriausias sprendimas mūsų šeimai. Saugiausias. Mūsų pasaulis iš esmės atsivėrė – Bruce’ui ir mūsų dukroms“, – sakė ji.

Emma ir toliau aktyviai palaiko ir gina sergančio vyro orumą, taip pat viešai kalba apie demencijos iššūkius, su kuriais susiduria ne tik jų šeima, bet ir tūkstančiai kitų globėjų visame pasaulyje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų