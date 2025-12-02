Sunkiai sergančio Bruce`o Williso žmona nesulaiko ašarų: priėmė skaudžiausią sprendimą

71-erių aktorius, auginantis penkis vaikus – dvi jauniausias dukras su 47-erių Emma – nuo 2022 m. gyvena su FTD diagnoze. Šių metų rugpjūtį Emma priėmė širdį draskantį sprendimą: Bruce’ą perkelti į antruosius namus, esančius netoli šeimos rezidencijos, kad jis galėtų būti nuolat prižiūrimas profesionalių slaugytojų.
Priėmė sunkų sprendimą
Kalbėdama „End Well 2025“ konferencijoje, ji neslėpė emocijų ir paaiškino, kad sprendimą lydėjo žmonių kritika. „Tai buvo sunkiausias sprendimas. Tai ne tas gyvenimas, kurį įsivaizdavau“, – sakė ji, vos tramdydama ašaras.
Moteris pridūrė: „Tai neįmanomi sprendimai. Aš turėjau padaryti tai, kas geriausia ir saugiausia mūsų šeimai. Žinojau, kad būsiu smerkiama, tačiau sąžiningumas man buvo svarbiausia.“
Emma pabrėžė, kad didžiausias spaudimas kilo iš išorės, ne iš artimųjų: „Įdomiausia tai, kad vertinimai ateina iš pašalinių žmonių, o ne iš mūsų šeimos.“
Nepaisant skausmingo sprendimo, Emma teigia, kad dabar šeima jaučiasi stabilesnė ir tvirtesnė. „Tai buvo geriausias sprendimas mūsų šeimai. Saugiausias. Mūsų pasaulis iš esmės atsivėrė – Bruce’ui ir mūsų dukroms“, – sakė ji.
Emma ir toliau aktyviai palaiko ir gina sergančio vyro orumą, taip pat viešai kalba apie demencijos iššūkius, su kuriais susiduria ne tik jų šeima, bet ir tūkstančiai kitų globėjų visame pasaulyje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.