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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Sunkiai sergančio Bruce`o Williso dukra parodė, kaip jis atrodo dabar

2026-09-30 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 17:25
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Bruce'o Williso ir Demi Moore dukra Tallulah Willis pasidalijo jautria akimirka su savo tėčiu. 32-ejų moteris socialiniuose tinkluose paskelbė šilumos kupiną bendrą jų nuotrauką. 

Bruce Willis (nuotr. Instagram)

Bruce'o Williso ir Demi Moore dukra Tallulah Willis pasidalijo jautria akimirka su savo tėčiu. 32-ejų moteris socialiniuose tinkluose paskelbė šilumos kupiną bendrą jų nuotrauką. 

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Nuotraukoje Tallulah švelniai laiko tėčio galvą ir pasilenkusi jį bučiuoja. 

„Labai miela!“, – prie nuotraukos parašė Tallulah.

Pasirodė nauja nuotrauka

Šis kadras pasirodė praėjus kiek daugiau nei mėnesiui po svarbios šeimos šventės – rugpjūčio 8-ąją Bruce'as dalyvavo dukros vestuvėse su Justinu Acee. Tuomet „Vogue“ paskelbtose nuotraukose aktorius buvo matomas besišypsantis šalia dukros ir jos vyro.

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Bruce'o šeima 2022 metais paskelbė, kad aktoriui diagnozuota afazija, o 2023-iaisiais pranešė apie frontotemporalinės demencijos diagnozę.

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Rugpjūčio pabaigoje Tallulah atvirai papasakojo apie tėčio sveikatą. Ji teigė, kad jo būklė, kiek jai žinoma, iš esmės nepasikeitė.

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„Kad ir kokia būtų diena, mano šeima ir aš priimame jį tokį, koks jis tą dieną yra“, – tuomet sakė ji.

Tallulah taip pat pasakojo, kad lankyti tėtį ir leisti su juo laiką tapo jos įprastos rutinos dalimi. Pasak jos, prieš kiekvieną apsilankymą svarbu būti pasiruošusiai priimti tai, kokia bus konkreti diena.

Tallulah yra jauniausia iš trijų Bruce'o ir Demi dukterų.

Pora taip pat augina Rumer ir Scout.

Su žmona Emma Heming Willis aktorius turi dar dvi dukras – Mabel ir Evelyn.

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