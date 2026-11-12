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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Stano žmona Beata apie šeimą, vaikus ir išsipildžiusį norą: „Nesitikėjau...“

Pasikalbėkim
2026-11-12 17:45 / šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
2026-11-12 17:45
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Muzikos prodiuserio, dainininko Stanislavo Stavickio-Stano žmona Beata Stavickė ilgus metus gyveno be žiniasklaidos dėmesio. Tačiau ištekėjus už garsaus vyro, viešumas tapo neišvengiamas ir Beata po truputį jį jaukinasi. Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ moteris pirmąsyk atsivėrė apie gyvenimą po vestuvių, santykius su Stano, jo vaikais ir atskleidė paslaptį, padėjusią sustiprinti tarpusavio ryšį. Pasirodo, dar iki santuokos pora lankė terapiją. Kodėl jiems tai buvo svarbu? 

Muzikos prodiuserio, dainininko Stanislavo Stavickio-Stano žmona Beata Stavickė ilgus metus gyveno be žiniasklaidos dėmesio. Tačiau ištekėjus už garsaus vyro, viešumas tapo neišvengiamas ir Beata po truputį jį jaukinasi. Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ moteris pirmąsyk atsivėrė apie gyvenimą po vestuvių, santykius su Stano, jo vaikais ir atskleidė paslaptį, padėjusią sustiprinti tarpusavio ryšį. Pasirodo, dar iki santuokos pora lankė terapiją. Kodėl jiems tai buvo svarbu? 

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„Mes taip nusprendėme, kad užbėgtume tam tikriems įvykiams už akių. Kad abu su visokiomis savo patirtimis galėtume teisingai kurti naują šeimą. Juk ir vyras buvo po skyrybų, ir aš turėjau santykius“, – atvirauja viešnia. 

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Kaip susipažino Beata ir Stano?

Amžiną meilę Beata ir Stano prisiekė vienas kitam rugpjūčio 22-ąją. O kaip jie susipažino? Daugiau nei dešimtmetį grožio specialiste dirbanti Beata pasakoja, kad pirmą sykį žinomą vyrą sutiko savo kabinete, kai šis atvyko pasidaryti procedūros. Ar tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio? Moteris tikina, kad tikrai ne. 

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Beata Stavickė

„Jeigu atvirai, tai man labai keistas jis pasirodė. Toks paprastas, net nežinau, lyg būtų 100-ą metų pažįstamas. Kažkoks gal net per paprastas, per drąsus, bet, galvoju, juk menininkas. Visi jie tokie truputėlį keistesni“, – šypsodamasi prisimena Beata. O kada jų santykiai įgavo pagreitį? Pasirodo, Stano teko nemažai pasistengti, kol galutinai užkariavo Vilniaus lenkaitės širdį. 

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Beata neslepia, kad tuo metu visiškai neieškojo santykių ir į pasimatymus nevaikščiojo. Po sunkių asmeninių patirčių, kasdienybę kūrė drauge su dukrele, todėl įsileisti naują žmogų į gyvenimą nebuvo paprasta. O kaip Stano pavyko? Kokios jo savybės Beatą labiausiai sužavėjo?

„Šį kartą patraukė dėmesį visai kiti dalykai. Galbūt, kaip aš sakau, todėl, kad mes per seni jau. Turim abu skaudžios patirties, skirtingos, bet ir labai panašios. Tiek jis, tiek aš perėję per daugybę išbandymų, sunkių gyvenimo etapų ir visa tai pasirodė labai panašu. Todėl mūsų tie bendri, kaip sakau, vardikliai ir suartino, nes kai kalbi apie tai, dažniausiai žmogus gali tik palaikyti tave, gali jausti, paguosti, išklausyti, o čia kalbi ir supranti, kad jis tikrai žino apie ką šneki, ką patyrei“, – atvirai sako Beata.

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Kaip sekasi jaukintis didelę šeimą?

Ne paslaptis, kad Stano iš pirmos santuokos turi tris vaikus – du sūnus ir dukrą, kuri yra vienmetė su Beatos dukra. Maža to, mergaitės kartu pradėjo lankyti tą pačią klasę. Kaip visiems sekėsi jaukintis vienas kitą? Ar Beatai lengva buvo kurti ryšį su vyro vaikais ir priimti faktą, kad nuo šiol šeima bus tokia gausi? Pasirodo, dar būdama maža ji sugalvojo kalėdinį norą turėti didelę šeimą.

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„Nesitikėjau, kad jis išsipildys tokiu būdu. Bet dabar tikrai esam viena didelė šeima“, – sako viešnia. 

Pokalbio metu moteris paatviravo ir apie santykius su artimo Stano bičiulio Deivydo Zvonkaus žmona Katažina. Ar jos irgi tapo draugėmis?

Visą pokalbį su Beata Stavicke žiūrėkite straipsnio pradžioje.

Tinklalaidę „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Antradieniais 19 val. – ir TV3 YouTube kanale!

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