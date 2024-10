Sprendžiamas likimas dėl 2025-ųjų metų „Eurovizijos“ Šveicarijoje: konkursas gali neįvykti

2024 metų rugsėjo 11 dieną Bazelio kantono parlamentas priėmė sprendimą imti apie 40 mln. eurų (37,5 mln. Šveicarijos frankų) vertės paskolą, skirtą 2025-ųjų „Eurovizijos“ dainų konkurso rengimui – šiam sprendimui pritarė 87 parlamento nariai, 4 balsavo prieš ir 4 susilaikė.

Prieš balsavo išskirtinai tik EDU partijos nariai. Šios partijos teigimu, „Eurovizija“ yra „homoseksualų propagandinis renginys“, joje per daug antisemitizmo, piktžodžiavimo, satanizmo, ir todėl nereikėtų jos rengti Bazelyje ar apskritai Šveicarijoje. Anot EDU, yra geresnių būdų panaudoti pinigus, nei šio konkurso rengimui.

Šiandien, spalio 26 dieną, EDU pateikė 4203 surinktus parašus (minimalus reikalavimas – 2000). Parašai greitu metu bus patikrinti ir, jei bus patvirtinti Bazelio valstybinės kanceliarijos, referendumas vyks. Referendumas tuomet vyktų lapkričio 24 dieną.

Mažai tikėtina, kad referendumas bus sėkmingas

Nors ir realu, kad referendumas vyks, turint omenyje mažą partijos populiarumą ir faktą, kad sprendimas dėl paskolos „Eurovizijos“ rengimui jau yra priimtas su absoliučios daugumos Parlamento pritarimu, mažai tikėtina, kad referendumas bus sėkmingas.

Šveicarija teisę organizuoti kitų metų „Euroviziją“ iškovojo, kai Nemo su daina „The Code“ nugalėjo šių metų konkurse. Rugpjūčio pabaigoje paaiškėjo, kad 2025 metų „Eurovizija“ vyks Bazelyje gegužės 13, 15 ir 17 dienomis.